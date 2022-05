Kryptomarkkinat ovat tällä hetkellä voimakkaasti laskussa ja ovat menettäneet yli 200 miljardia dollaria viime päivinä.

Kryptovaluuttamarkkinat ovat olleet laskevassa trendissä viime päivinä. Markkinat ovat pudonneet yli 200 miljardia dollaria viime päivinä, ja kokonaismarkkina-arvo on nyt yli 1,52 biljoonaa dollaria.

Viimeisen 24 tunnin aikana markkinat ovat menettäneet lähes 4 % arvostaan. Bitcoin on edelleen markkinajohtaja, mutta on menettänyt 35 000 dollarin tukitason ja käy nyt kauppaa noin 33 000 dollarilla kolikkoa kohden.

Ether, markkina-arvoltaan toiseksi suurin kryptovaluutta, on myös pudonnut alle 2 500 dollarin psykologisen tason, ja lisätappioiden seurauksena ETH-härät voivat joutua puolustamaan asemaansa yli 2 000 dollarin.

TRX, TronDAO-ekosysteemin alkuperäinen token, on yksi parhaiten menestyneistä 20:n parhaan kryptovaluutan joukossa markkina-arvollaan mitattuna viimeisen 24 tunnin aikana. TRX on lisännyt arvoonsa yli 3 % ja sen arvo on nyt 0,08404 dollaria kolikkoa kohden.

Kolikko toimii hyvin, kun TronDAO:n USDD-stablecoin jatkaa nousuaan. TRONDAO paljasti äskettäin, että vakaan kolikon kokonaistarjonta on nyt ylittänyt 240 miljoonaa dollaria.

Tarkasteltavat avaintasot

TRX/USDT-parin 4-tunnin kaavio on tällä hetkellä nousussa, sillä Tron on menestynyt hyvin viime päivinä. MACD-viiva on neutraalin alueen yläpuolella, mikä osoittaa TRX:n nousumomenttia.

14 päivän suhteellinen vahvuusindeksi (52) osoittaa, että TRX ei ole enää ylimyydyllä alueella.

Jos nousuvauhti jatkuu, TRX voi ylittää 0,0910 dollarin vastustason muutaman seuraavan tunnin aikana. Pidentyneen nousun tapauksessa, TRX voisi käydä kauppaa 0,10 dollarin tason yläpuolella ensimmäistä kertaa tänä vuonna.