TCT nousee pilviin, kasvua 42 %: täältä voit ostaa TCT

Kirjoitushetkellä TokenClubin kolikon, TCT:n, hinta oli 0,028 dollaria ja sen 24 tunnin kaupankäyntivolyymi 153 miljoonaa dollaria. TCT nousi 41,75 % viimeisen 24 tunnin aikana erittäin onnistuneen airdrop-julkistamisen jälkeen.

Tämä lyhyt artikkeli käy läpi kaikki tarvittavat tiedot TCT:stä: mikä se on, kannattaako siihen sijoittaa ja parhaat paikat ostaa TCT:tä nyt.

Parhaat paikat ostaa TCT nyt

Koska TCT on uusi omaisuuserä, sitä ei ole vielä listattu suuriin pörsseihin. Voit silti ostaa {kolikon} DEX:n (hajautetun pörssin) avulla, mikä tarkoittaa vain muutaman lisävaiheen tekemistä. Voit ostaa TCT nyt seuraavasti:

1. Osta ETH säännellystä pörssistä tai välittäjältä, kuten eToro ›

Suosittelemme eToro -palvelua, koska se on yksi maailman johtavista Multi Asset -kaupankäyntialustoista, ollen myös vaihto- ja lompakkopalvelu, jolla on alan alhaisimmat kulut. Se on myös aloittelijoille helppokäyttöinen, ja sen käyttäjillä on käytettävissään enemmän maksutapoja kuin missään muussa saatavilla olevassa palvelussa.

2. Lähetä ETH yhteensopivaan lompakkoon, kuten Trust Walletiin tai MetaMaskiin.

Sinun on luotava lompakko, haettava osoitteesi ja lähetettävä siihen kolikkosi.

3. Yhdistä lompakkosi Uniswap DEX:iin

Siirry kohteeseen Uniswap ja ""yhdistä"" siihen lompakkosi.

4. Voit nyt vaihtaa ETH -kolikkosi TCT -kolikkoon.

Nyt kun olet yhdistettynä, voit vaihtaa satoja kolikoita, mukaan lukien TCT -kolikot.

Mikä on TCT?

TokenClub on digitaalisen valuutan harrastajien maailmanlaajuinen yhteisö, joka sisältää sijoituksia, sosiaalisia live-pelejä ja pelejä jne.

Ekosysteemi on sitoutunut rakentamaan autonomisen, luotettavan ja tehokkaan yhteisöllisen talousverkoston, jotta arvo voidaan jakaa oikeudenmukaisesti arvonluonnissa roolista ja asemasta riippumatta.

Pitäisikö TCT ostaa tänään?

Mikään ei voi korvaa omakohtaisen tutkimuksen tekoa. Kaikkien tekemiesi sijoituspäätösten tulee perustua markkinaosaamiseesi, asenteeseesi riskeihin sekä salkkusi ominaisuuksiin ja hajaantumiseen. Mieti myös, miltä sinusta tuntuisi rahan menettäminen.

TCT – hinnan ennuste

Wallet Investor pitää sitä hyvänä sijoituksena. He odottavat pitkän aikavälin nousua, yhden TCT:n ollen 0,08 dollaria 5 vuodessa.

Jos sijoitat siihen nyt, tulot voivat olla noin + 195 % tällä aikavälillä. Nyt tehty 100 dollarin sijoitus kasvaa siten 296 dollariin vuonna 2027.

TCT sosiaalisessa mediassa