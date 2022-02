Telos (TLOS) on säilyttänyt nousevat näkymät tammikuun 27. päivästä lähtien. Se asetti uuden kaikkien aikojen ennätyksen, 1,43 dollarissa, helmikuun 7. päivänä, ennen kuin laski 0,986 dollariin, palaten myöhemmin taas nousuun.

Sen kauppa käy tällä hetkellä 1,13 dollarissa viimeisen 24 tunnin 8,65 prosentin nousun jälkeen.

Tässä artikkelissa käymme läpi Telosin (TLOS) nykyisen härkäjuoksun taustat.

Mikä Telos (TLOS) on?

Ennen kuin syvennymme nykyiseen nousutrendiin, on tärkeää ensin käydä läpi mikä Telos on.

Telos on lohkoketjuverkko, joka on yhdistetty EOSIO-ohjelmistoon, jonka tavoitteena on tuoda skaalautuvuutta ja nopeutta älykkäisiin sopimuksiin NFT-rahakkeita, sosiaalista mediaa, pelaamista ja hajautettua rahoitusta (DeFi) varten. Sen alkuperäistä tokenia kutsutaan nimellä TLOS.

Miksi TLOSin hinta nousee helmikuussa?

Nykyisen nousutrendin taustaksi luetaan kolme eri syytä. Näitä ovat uudet kumppanuudet, TLOS-integraatio Anchor-lompakkoon sekä NFT- ja DeFi-projektien lisääntynyt käynnistäminen Telos-verkossa.

Uusia kumppanuuksia

Viime viikkojen aikana, Telosilla on ollut useita integraatioita ja kumppanuuksia, jotka ovat lisänneet sen bränditietoisuutta kaikkialla maailmassa.

Esimerkiksi Telos Foundationin integrointi DappRadariin on auttanut Telos-käyttäjiä pitämään kirjaa dAppeistaan Telos-verkossa.

📣 Named as the #1 global #dApp ranking site for #NFT & #DeFi projects, #Telos is proud to announce an integration with @DappRadar!

You can now keep track of exciting new dApps on the #TelosEVM and keep a pulse on the #TelosEcosystem as we introduce new experiences for our users pic.twitter.com/Dkm4MX70Bf — The Telos Foundation (@HelloTelos) January 24, 2022

Telos Foundation teki myös yhteistyötä BikeChainin kanssa, itsehallinnollisen kyytiosakesovelluksen kanssa, joka käsittelee kaikki Telos-lohkoketjun tapahtumat.

NFT- ja DeFi-projektien käynnistäminen verkossa

Teloksella käynnistyvien DeFi- ja NFT-projektien määrä on lisääntynyt; jotain, joka on houkutellut likviditeettiä ja käyttäjiä protokollaan. Viimeisin DeFi-projekti on OmniDEX, joka on ensimmäinen natiivi hajautettu puhelinkeskus, joka on rakennettu Telos-verkkoon.

TelosEVM just got it's first home grown defi perform @OmniDex1 , first nft marketplace @tofuNFT and is about to get it's first lending platform @aristotledao. Things are about to get wild 🔥🔥🔥 — 🟣 Justin Giudici (@The_JUDii) January 20, 2022

Muita Telokselta hiljattain lanseerattuja projekteja ovat ketjujen välinen NFT-markkinapaikka tofuNFT, AristotleDAO DeFi-protokolla, TelosPunks NFT-projekti ja NFT-sosiaalisen median sovellus, APPICS.

TLOS-integraatio Anchor-lompakkoon

Toinen merkittävä kehitys Telos-ekosysteemissä oli verkon integrointi Greymassin Anchor-lompakkoon, joka on organisaatio, joka on rakennettu helpottamaan hajautetun pääkirjateknologian ja niitä tukevan infrastruktuurin kasvua. Tämä johti valtavaan hinnannousuun.

📣 How to setup your #Telos wallet on Anchor ⚓️ in 30 seconds! ⏰ The anchor wallet app by @greymass allows you to seamlessly and securely interact with the Telos #blockchain and makes it easy to manage your $TLOS with its applications for mobile and desktop. 🖥 pic.twitter.com/jsj1kf5KId — The Telos Foundation (@HelloTelos) February 2, 2022

Tämän integraation avulla TLOSin haltijat voivat kirjautua turvallisesti eri sovelluksiin, kuten Staker One -alustalle, Telos-verkkolompakkoon ja Decided Voter -sovellukseen, jotka toimivat verkossa.