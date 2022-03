Terra jatkaa DeFi-markkinaosuuden valloittamista

Luna on ollut vauhdissa viime aikoina ja nousi huikeat 50 % viimeisen viikon aikana. 34 miljardilla dollarilla se on tällä hetkellä seitsemänneksi suurin kryptovaluutta markkina-arvoltaan. Se on nyt myös syrjäyttänyt Solanan (32 miljardia dollaria) ja Cardanon (31 miljardia dollaria), jotka ovat kahdeksanneksi ja yhdeksänneksi suurimmat valuutat. Todellakin aihetta siis otsikon paikalle, Terra.

CoinMarketCapin kautta

Luna-token

Luna on tietysti se token, joka ruokkii Terra Labsin DeFi-ekosysteemiä. Todellinen tuote on joukko stabiileja kolikoita, joista suurin on dollariin sidottu UST. Tokenin hyödyllisyyden vähentämiseksi, yksinkertaisella tavalla Lunan hinta kulkee UST:n tasolla.

Kun UST saa adoption, Luna nousee ja päinvastoin. Jos UST-markkinakatto nousee, Lunan tarjonta poltetaan ja Lunan hinta nousee (ja päinvastoin). Tämä johtuu ainutlaatuisesta algoritmi-mekanismista, jolla Terran vakaat kolikot säilyttävät fiat-kiilansa (markkina-agentteja kannustetaan tekemään tämä arbitraasin avulla).

Tällä hetkellä UST stablecoin on melko hyvä, ja sen markkina-arvo on 13 miljardia dollaria (15. suurin kryptovaluutta) – neljänneksi suurin vakaa kolikko, mutta ainoa, joka tarjoaa hajauttamisen houkuttelevuuden. Tämä hajauttaminen on tietysti UST:n ainutlaatuinen myyntivaltti. Kolme UST:n edellä olevaa vakaata valuuttaa ovat kaikki keskitettyjä, mikä on erittäin likainen sana kryptoalalla. Suurin on paljon halveksuttu Tether (79 miljardia dollaria, 3. suurin krypto), Circlen USDC on seuraava (53 miljardia dollaria, 5. suurin) ja Binance USD on kolmas (18 miljardia dollaria, 12. suurin).

Kun otetaan huomioon Lunan huima nousu viime vuoden aikana, voimme odottaa samanlaista kasvua myös stablecoinin kohdalla – kuten alla olevassa CoinMarketCapin graafissa näkyy, UST:n markkina-arvo on noussut viime vuonna vain 2,8 miljardista dollarista 13 miljardiin dollariin.

UST-markkina-arvo CoinMarketCapin kautta

Lukittu kokonaisarvo

Toinen tapa seurata kasvavaa UST-markkinakattoa on tutkia Terran ekosysteemin kokonaisarvoa (TVL). Kuten kaikki muutkin Lunaan liittyvät tietopisteet, se tarjoaa vaikuttavaa luettavaa. DefiLlaman mukaan reilu 11,2 % koko DeFi-tilan 290 miljardin dollarin TVL:stä on nyt kiinnitettynä Terraan. Solanan, Avalanchen, Fantomin ja BSC:n ohi kiriävä Terra, on nyt mukavasti toisella sijalla, ja sen 23,5 miljardin dollarin TVL selvästi eroaa BSC:n 12,4 miljardista dollarista. Ethereum hallitsee tietysti edelleen 117 miljardin dollarin osuudellaan TVL:stä 55 prosenttia.

Lunan TVL (violetti kaaviossa) on kasvanut tasaisesti ja on nyt 11,2 % DeFi:n TVL:stä.

Vastamarkkinat

Mutta se ei erotu ainoastaan bruttovoittojensa suhteen. Lunan kiehtova omituisuus viimeisen vuoden aikana on ollut sen taipumus liikkua vastasyklisesti. Se on tällä hetkellä vain 10 % alempana kaikkien aikojen ennätyksestä (Bitcoin on 36 % alempi kaikista aikojen ennätyksistä, kun taas useimmat alt-kolikot ovat huomattavasti huonompia) – symboli siitä, kuinka se on kestänyt krypton kesantojakson viime kuukausina. Itse asiassa, korrelaatio 0,34 Bitcoinin kanssa viimeisen 9 kuukauden aikana, se on todella alhainen kryptostandardien mukaan. Syynä tähän on se, että kausien aikana, jolloin krypto on laskenut, sijoittajat ovat luopuneet krypto-altistumisesta ja ostaneet sen sijaan stablecoin UST:n ja pumppaavat siten Lunan hintaa.

Tämän päätteeksi Luna ylpeilee nyt seuraavasti:

Toiseksi suurin TVL DeFi-tilassa

Suurin hajautettu vakaa kolikko (UST)

Vain 10 % alempi sen kaikkien aikojen ennätyksestä

Erittäin alhainen korrelaatio laajempiin markkinoihin, kryptostandardien mukaan

Näillä vaikuttavilla ominaisuuksilla ja 34 miljardin dollarin markkina-arvollaan, Luna ei ole enää pelkkä vaihtoehtokolikko.