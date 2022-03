Terra Luna on ravistellut kryptomarkkinoita rallin jälkeen, jossa se saavutti uuden kaikkien aikojen ennätyksen, 104,58 dollaria, ennen kuin se nousi 94,81 dollariin tänään.

Kirjoitushetkellä sen kauppa kävi 94,81 dollarissa, noin 2,7 % laskussa viimeisen 24 tunnin aikana, mikä on pienentynyt kolmen päivän non-stop-rallin jälkeen.

Tässä artikkelissa sukeltaamme syvästi siihen, mikä aiheuttaa Terran (LUNA) hinnan nousun pilviin. Mutta ennen kuin teet niin, on tärkeää ensin selittää, mikä Terra (LUNA) on.

Mikä Terra Luna on?

Terra (LUNA) tai yksinkertaisesti LUNA on yksi Terra blockchain -protokollan alkuperäisistä tokeneista, jota käytetään algoritmisiin stabiileihin kolikoihin (fiat-valuuttojen hinnan seurantaan).

Terra-protokollassa on kaksi tokenia, TERRA ja LUNA, joissa Terra polttaa Lunaa, seuratakseen fiat-valuuttojen hintoja. Luna on Terra-protokollan alkuperäinen panostoken. Kun käyttäjät lukitsevat omaisuutensa, heidät palkitaan Lunalla ja he saavat myös äänestää tulevia projekteja varten.

Miksi Terra Lunan hinta nousee pilviin?

Yksi syy LUNAn viimeaikaiseen nousutrendiin on kasvava Terran ekosysteemi. Terran johtavan hajautetun pörssin, TerraSwapin, mukaan LUNA:n volyymi ja likviditeetti ovat olleet viime viikkoina.

Viimeisten 30 päivän aikana TerraSwapissa vaihdettiin yli 1,45 miljardia USDT:ää, mikä on selvä merkki ekosysteemin kasvusta.

Myös uusien lompakoiden määrä Terra Stationissa on lisääntynyt, mikä osoittaa, että yhä useammat krypto-harrastajat lisäävät kolikon kryptosalkkuihinsa.

Lisäksi Terra-ekosysteemissä on myös joitain metaversumi-, dApps- ja NFT-projekteja, ja metaversumin ja NFT:n suosio krypto-harrastajien keskuudessa on tällä hetkellä huipussaan.