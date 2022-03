Terra (LUNA) on nyt markkinoiden panostetuin kryptovaluutta. Kolikko on ohittanut Ethereumin, ja sen odotetaan jatkavan tätä myös arvoa lähitulevaisuudessa. Kuten odotettiin, sijoittajien reaktio oli välitön. Tässä kohokohdat:

Kirjoitushetkellä Terra (LUNA) oli hypännyt päivänsisäisessä kaupankäynnissä 20 % vastauksena uutiseen.

Terran panosomaisuuden arvo on nyt 29,5 miljardia dollaria, ja mukana on myös yli 226 000 panostajaa.

Kolikko on murtanut 90 dollarin tuen avainvastuksen ja voi kääntyä nousuun lähipäivinä.

Tietolähde: Tradingview

Terra (LUNA) – Miten härkäjuoksu voisi toimia?

Yleisesti ottaen markkinat ovat elpyneet muutaman viime päivän aikana, useimpien kolikoiden ollessa nousussa. Mutta Terra (LUNA) on todella täydellä teholla. Kolikko on noussut yli 20 % viimeisen 24 tunnin aikana ja sen arvo on noin 98 dollaria.

Vielä tärkeämpää on, että Luna on nyt rikkonut yli 90 dollarin päävastuksen. Tämä voi viitata siihen, että härkäjuoksu on mahdollista lähitulevaisuudessa. Suurin osa näistä viimeaikaisista voitoista johtui uutisista, joiden mukaan Terra (LUNA) onkin nyt krypton panostetuin omaisuuserä. Tätä titteliä hallitsi Ethereum.

Tärkeintä juuri nyt on seurata, kuinka kauan kolikko voi pysyä yli 97 dollarin. Jos näin tapahtuu, LUNA voi helposti nousta uusiin kaikkien aikojen ennätyksiin 112 dollarissa, ja jopa yli 120 dollariin tulevina viikkoina.

Onko Terra (LUNA) hyvä ostos?

No, jokainen sijoittaja haluaisi omistaa markkinoiden eniten panostetuimman kolikon. LUNAsta on tullut yksi krypton tärkeimmistä resursseista, ja se on ehdottomasti erittäin suositeltava kohde.

Pitkäaikaiselle sijoittajalle se nyt hyvä ostos, jota pitää noin vuoden ajan. Mutta lyhyen aikavälin keinottelijoille LUNA:n nousu on erittäin todennäköistä. Hyvä sisäänpääsy on alle 100 dollaria, mutta poistuminen on noin 112 dollaria.