Terra (LUNA) on jatkanut jyrkkää laskuaan viikon alusta. Vakaista kolikoistaan tunnettu ekosysteemi kokee pahimman romahduksensa kuukausiin, ja pelätään, ettei pahin ole edes ohi. Tässä tärkeimmät viimeisimmät kehitys-suunnat:

LUNA on pudonnut lähes 90 % viimeisen 24 tunnin aikana kahden päivän jyrkän tappion jälkeen

Kaatuminen johtuu siitä, että sen vakaa kolikko UST menetti merkittävästi arvoa dollaria vastaan

UST on laskenut jälleen jyrkästi toipumisen merkkejä osoittaessaan

Tietolähde: Tradingview

Miksi LUNA:n lasku ei ole ohitse?

Pelkästään viime päivinä Terra (LUNA) on pudonnut jyrkästi – yli 170 %. Onnettomuus on yksi lohkoketju-alustan historian pahimmista. Jyrkät tappiot syntyivät sen jälkeen, kun sen tärkein UST-stablecoin menetti arvonsa dollaria vastaan.

UST on sidottu Yhdysvaltain dollariin suhteessa 1:1. Yhdessä vaiheessa stablecoinilla käytiin kauppaa noin 70 % dollarin arvon alapuolella. Tämä on saanut monet LUNA-sijoittajat paniikkiin, ja sellaisenaan myynti on alkanut. Olimme nähneet UST:n elpyvän hieman, mutta nämä voitot ovat kääntyneet jyrkästi.

LUNA kohtaa merkittäviä myyntipaineita. Sijoittajien luottamus UST:hen on nyt horjunut pahasti, ja kestää jonkin aikaa, ennen kuin kolikon toipuminen tästä. Toistaiseksi voit odottaa tokenin hinnan jyrkempää laskua tulevina viikkoina.

Mitkä ovat Terran pitkän aikavälin näkymät?

UST-kriisistä huolimatta, Terra on edelleen yksi maailman suurimmista stablecoin-alustoista. Ei ole kuitenkaan epäilystäkään siitä, että tällä tapauksella tulee olemaan kauaskantoisia vaikutuksia LUNA:n hintaan, myös lyhyellä aikavälillä.

Mutta odotamme alustan elpyvän pitkällä aikavälillä, ja kun UST pystyy saamaan takaisin 1:1-suhteensa dollaria vastaan, sijoittajien luottamus paranee varmasti.