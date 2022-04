Terra (LUNA) pyrkii ylittämään 100 dollarin lähipäivinä

Terra (LUNA) on nähnyt kohtuullisen positiivisen vauhdin kolmen viimeisen kaupankäyntisessionsa aikana. Kolikon arvo näyttää kuitenkin pysähtyneen, mutta kasvun kannalta on vielä enemmän nousua. Tässä joitain tärkeitä faktoja, joita huomioida:

LUNA on laskenut jyrkästi huhtikuun alun, 119 dollarin, huipusta.

Kolikko on kuitenkin vahvistumassa ja voi nousta kohti 100 dollaria tulevina päivinä.

Tämä tarkoittaa 15 prosentin nousua nykyisestä hinnasta.

Tietolähde: Tradingview

Kuinka pian LUNA saavuttaa 100 dollaria?

Talletettuaan vaatimattomia voittoja kahden viimeisen peräkkäisen istunnon aikana, LUNA näyttää pysähtyneen. Kolikon kauppa käy suurelta osin sivusuunnassa, mutta tämä on itse asiassa hyvä asia. Se tarkoittaa, että hinnat konsolidoituvat jyrkän korjauksen jälkeen, jonka LUNA ilmoitti saavuttaessaan 119 dollaria 5. huhtikuuta. Kun tämä konsolidointi on tehty, LUNA-härät todennäköisesti ottavat vallan.

Tämä tapahtuu lähipäivinä, itse asiassa odotamme, että LUNA testaa 100 dollaria kaupankäynnin alussa ensi viikon maanantaina. Juoksu edustaa 15 prosentin voittoa nykyisestä hinnastaan. Härkien kannalta on kuitenkin tärkeintä, että he pystyvät torjumaan mahdollisen myynnin sen jälkeen, kun kurssi on saavuttanut 100 dollarin rajan.

Kuten olemme nähneet monien tämän vuoden kolikoiden kohdalla, kun ratkaiseva härkäjuoksu puhkeaa, sijoittajat lukitsevat voitot kriittisille vastusalueille. 100 dollarin merkki on yksi tällainen vastustus LUNAlle, ja jos härät päättävät lukita voiton tähän hintaan, lasku kohti 80 dollaria on väistämätöntä. Mutta lyhyellä aikavälillä 15–20 prosentin voitto on erittäin todennäköinen.

Kuinka pitkälle nousutrendi voi mennä?

Vielä ei voi olla varma siitä, että nousuvauhti riittää nostamaan LUNAn yli 100 dollarin. Itse asiassa tämä hinta on valtava tarjontavyöhyke.

Ellei jotain radikaalia tapahdu, kolikon nousupotentiaali on toistaiseksi erittäin rajoitettu. Mutta jos token voi ylläpitää yli 100 dollarin voitot muutaman päivän ajan, nousu kohti 120 dollaria ei ole poissuljettu.