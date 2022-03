Terraform Labsin toimitusjohtaja, Do Kwon, on panostanut 10 miljoonaa dollaria Terran (LUNA) hinnalle seuraavan vuoden aikana.

Valtava veto koskee salanimellä esiintyvää kryptosijoittajaa Gigantic Rebirth eli GCR, ja se on sinetöity sen jälkeen, kun molemmat tallettivat kumpikin 10 miljoonaa dollaria kryptokauppiaan Cobien hallitsemalle escrow-tilille.

GCR talletti ensimmäisenä 10 miljoonan dollarin arvosta USD Coinia (USDC) escrow-tilille, kun taas Kwon, joka sinetöi toisen vedon LUNAsta eilen, sai siirtonsa päätökseen hetkeä myöhemmin.

Sopimuksen ehtojen mukaan, veto menee kumpaankin suuntaan riippuen siitä, missä LUNA:n hinta on vuoden kuluttua. Terran päällikkö uskoo, että LUNA on korkeampi, kuin tämän päivän 88 dollaria, maaliskuussa 2023, kun taas GCR vetoaa kryptovaluutan arvon olevan alhaisempi kuin se on tänään.

Maanantaina Kwon panosti miljoonalla dollarilla, että LUNA ylittää 14.3.2022 hinnan samana päivänä ensi vuonna. Tänään Cobie on twiitannut , että kolme osapuolta ovat tallettaneet yhteensä 22 miljoonaa dollaria sulkutilille.

"GCR, Do ja Algod ovat kaikki tallettaneet Cobie Luna -vedonlyöntitalletusosoitteeseen. Paras degen voittakoon", hän totesi jakaessaan kuvakaappauksen summista.

Cobie on vannonut varmistavansa vedon voimassaolon ja vakuuttanut kryptoyhteisölle, ettei hän "rahottaisi" ketään.

22m is below my "would rug?" threshold but if anybody would like to increase the bet to the hundreds of millions then I will certainly consider stealing the money and going on the run. Thank you

— Cobie (@cobie) March 15, 2022