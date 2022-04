Do Kwon tavoittelee 10 miljardia dollarin BTC-varantoa TerraUSD:n (UST) tukemiseksi.

Terraform Labsin perustaja ja toimitusjohtaja, Do Kwon, lisäsi Bitcoinia 230 miljoonan dollarin arvosta Luna Foundation Guardin lompakkoon, ostaen keskiviikkona 5 040 bitcoinia, kun hinnat laskivat jälleen.

Keskiviikkona Bitcoinin hinta laski alle 45 000 dollarin negatiivisen markkinatunnelman keskellä, mikä tarjosi Terran toimitusjohtajalle mahdollisuuden ostaa halvalla. MicroStrategy oli aiemmin ostanut Bitcoinia 190 miljoonan dollarin arvosta.

Kwon jakoi uutisen Twitterissä:

"Tänään kastelin kasvejani, kirjoitin sähköposteja, ostin 230 miljoonalla bitcoineja, imuroin talon, söin McDonaldsissa, nyt ulkoiluttamassa koiraa."

Today I:

– Watered my plants

– Wrote some emails

– Bought 230M in $BTC

– vacuumed the house

– had some mcdonalds

Now off to walk the dog 🤝

— Do Kwon 🌕 (@stablekwon) April 6, 2022