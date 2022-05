Validaattorit olivat pysäyttäneet lohkoketjun, estääkseen hallintohyökkäykset LUNA:n hinnan liikkuessa kohti nollaa.

Terra-validaattorit ryhtyivät torstaina pysäyttämään lohkoketjua, koska he yrittivät estää mahdolliset hallintohyökkäykset, Terran Twitter-tili huomautti.

Alustan mukaan verkko ”pysähtyi virallisesti 7603700 lohkokorkeudelle” validoijat päättivät ottaa askeleen ”$LUNA-inflaation ja merkittävästi alentuneiden hyökkäyskustannusten seurauksena”.

”Terra-lohkoketju on jatkanut lohkotuotantoa. Delegaatiot ovat nyt poistettu käytöstä, kun ketju on käytössä uuden koodin yhdistämisen kanssa. Tarkistajat, tarkistakaa Discord-ilmoituksista uusimmat korjaustiedostot”, Terraform Labs twiittasi pian pysähdyksen jälkeen.

The Terra blockchain has resumed block production.

Delegations are disabled now that the chain is live with the new code merge.

Validators, please check the Discord announcements for the latest patch notes. https://t.co/CGQgfMDWQe

— Terra (UST) 🌍 Powered by LUNA 🌕 (@terra_money) May 12, 2022