Terra (LUNA) kokoontuu, kun UST:n kysyntää ohjaa Anchor Protocol -protokolla.

LUNA:n ja UST:n välinen suhde tarkoittaa, että UST:n korkeampi kysyntä nostaa LUNA:n hintoja.

LUNA käy tällä hetkellä kauppaa nousevalla kolmiolla, mikä on osoitus mahdollisesta murtautumisesta.

Terra ( LUNA ) päihittää edelleen muut markkinat valtavalla marginaalilla. LUNA on ainoa suuri kryptovaluutta, joka on testannut uudelleen kaikkien aikojen huippunsa sen jälkeen, kun kryptomarkkinat kääntyivät laskuun marraskuussa 2021.

Tämän rallin laukaisin liittyy LUNA:n ja Terra-ekosysteemissä pyörivien vakaiden kolikoiden, kuten TerraUSD (UST) väliseen suhteeseen. Kun UST:n kysyntä kasvaa, LUNA poltetaan, jolloin tavoitteena on pitää UST sidottuna 1:1 dollariin. Kysynnän ja tarjonnan taloudellisten lakien mukaan, mitä enemmän LUNAa poltetaan, sitä korkeammaksi hinta nousee.

Viime aikoina UST:lle on ollut valtava kysyntä, koska sijoittajat haluavat lainata sitä Anchor Protocol -alustalla, jonka APY on jopa 20 %. Tämä tarkoittaa myös sitä, että LUNA:n palamisnopeus on noussut ja sen myötä myös hinta on noussut nykyiselle tasolle.

Niin kauan kuin Anchor Protocol maksaa keskimääräistä korkeampaa vuotuista prosentuaalista tuottoa, LUNA voi helposti saavuttaa uusia huippuja, mahdollisesti yli 200 dollarin, lyhyelläkin aikavälillä.

LUNA käy kauppaa nousevassa kolmiossa

Lähde: TradingView

Muutama päivä sitten tapahtuneen rallin jälkeen, Terra käy kauppaa nousevassa kolmiossa. Tämä on osoitus mahdollisesta murrosta, joka saattaa saada LUNAn testaamaan sellaisia hintoja, joita se ei ole koskaan testannut.

Yhteenveto

LUNA on ainoa suurimmista kryptovaluutoista, joka on nousussa. Sen hintakehitys viittaa potentiaaliseen jatkoon, muutama päivä sitten alkaneelle rallille, ja LUNA voi saavuttaa uusia huippuja lyhyelläkin aikavälillä.