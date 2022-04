Tesla, Blockstream ja Jack Dorsey’s Block ovat tehneet yhteistyötä rakentaakseen aurinkovoimalla toimivan Bitcoinin louhimon Länsi-Texasiin. Laitos saa virtansa 12 megawattitunnin Megapackista ja Teslan 3,8 megawatin aurinkosähkö-järjestelmästä.

Miamissa järjestettävän Bitcoin 2022 -konferenssin sivussa Blockstreamin perustaja ja toimitusjohtaja, Adam Back, joka on ”cypherpunk” -miehistön jäsen ja brittiläinen kryptografi, kertoi CNBC:lle, että uusi louhimo on suunniteltu todistamaan käsite, että Bitcoinin louhinto voidaan tehdä 100 % uusiutuvalla energialla.

Back kommentoi:

”Ihmiset haluavat keskustella eri tekijöistä, jotka liittyvät bitcoinin louhintaan. Ajattelimme todistaa sen järjestämällä avoimen kojelaudan, jotta ihmiset voivat osallistua. Ehkä se voisi kertoa muille pelaajille osallistumisesta.”

Mielenkiintoista on, että bitcoinin louhinnasta vastaavan tiimin tulee myös luoda kojelauta, jotta suuri yleisö voi osallistua ja saada reaaliaikaisia mittareita siitä, miten projekti toimii louhittujen bitcoinien määrän ja tehon suhteen. Kojelaudan odotetaan myös näyttävän aurinkoenergian ja varastoinnin suorituskyvyn datapisteitä.

Back lisäsi:

”Tämä on askel todistaaksemme väitteemme, jonka mukaan bitcoinin louhinta voi rahoittaa päästötöntä energia-infrastruktuuria ja rakentaa talouskasvua tulevaisuutta varten.”

Uusiutuvan energian käyttöönotto kryptossa

Uusiutuvien energialähteiden talouden parantamiseksi Länsi-Texasissa, joka on tällä hetkellä uusiutuvan energian keskus Yhdysvalloissa, on tärkeää valjastaa auringosta ja tuulesta tuleva energia. Viimeksi mainitulla on tärkeä rooli yöllä.

Suuri osa aurinko- ja tuulivoimasta on kuitenkin keskittynyt osavaltion syrjäiseen osaan. Tähän tarvitaan lisää taloudellisia kannustimia, jotka rakentavat lisää infrastruktuureja alueen energian valjastamiseksi.

On tärkeää huomata, että energian ostajilla on suuri rooli uusiutuvan sähkön tuotannon talouskasvussa, tekemällä siitä kannattavampaa valtiossa.

Bitcoin-louhijat ovat kuitenkin vain tilapäisiä ostajia, jotka varmistavat, että energiavarat ovat toiminnassa, odottaen verkon täyttä käyttöönottoa, koska Länsi-Texasin laitoksen teho on rajoitettu vain 34 gigawattiin, 12 gigawattiin siirtoon ja 5 gigawattiin kysyntään.

Back totesi, että off-grid kaivos valmistuu myöhemmin tänä vuonna, jolloin louhijat voivat louhia mistä tahansa ilman paikallista infrastruktuuria. Jos projekti tuottaa jonkin verran voittoa, yritys laajentaa toimintaansa lisäämällä tuulivoimaa.

Back sanoi vielä:

”Olet tekemässä eräänlaista laskelmaa optimaalisesta taloudellisesta yhdistelmästä aurinkoenergian ja akun välillä, aurinkoenergiaa on 3,8 megawattia ja louhintatoimintaa yksi megawatti, joten näet, että sinun on varauduttava ylimääräisellä, koska aurinkoenergian huipputeho vaihtelee päivän aikana, ja sitä ei tietenkään ole saatavilla yöllä.”

Tämä vähentää kustannuksia sekä aurinkoenergian seisokkeja.

Blockstream sanoi, että päätavoitteena on vahvistaa bitcoin-verkkoa, laajentamalla kryptoenergian lähteitä.