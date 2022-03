Teslan ja SpaceX:n toimitusjohtaja on kuitenkin sitä mieltä, että inflaation nousu tekee "fyysisistä asioista", kuten kodeista ja "hyvien tuotteiden" yritysten osakkeista, parempia sijoitusvaihtoehtoja.

Elon Musk on sanonut, että hän ei aio myydä krypto-osuuksiaan Bitcoinissa (BTC), Ethereumissa (ETH) ja Dogecoinissa (DOGE).

Musk, jonka ensimmäiset Bitcoin-ostot osuivat samaan aikaan vuosien 2020-2021 härkämarkkinoiden alkamisen kanssa, näyttää kuitenkin suosivan investointeja "fyysisiin asioihin", nousevan inflaation keskellä.

Teslan ja SpaceX:n toimitusjohtaja totesi tämän maanantaina ja twiittasi, että "hyviä tuotteita" valmistavien yritysten kiinteistöt tai osakkeet voivat olla parempia kuin dollarit korkean inflaation vuoksi.

Yhdysvaltain inflaatio on kiihtynyt nopeimmillaan vuodentakaiseen verrattuna, ja helmikuun tiedot osoittavat 7,9 prosentin lukeman. Se on korkein taso, jolla hinnat ovat nousseet 40 vuoteen, ja epidemian aikakauden raha- ja finanssipoliittiset elvytystoimet ovat avaintekijä, jota Ukrainan sota on vain pahentanut.

"Yleisenä periaatteena niille, jotka etsivät neuvoja tästä ketjusta, on yleensä parempi omistaa fyysisiä asioita, kuten kotia tai osakkeita yrityksissä, joiden uskotte tekevän hyviä tuotteita, verrattuna dollareihin, kun inflaatio on korkea", Musk huomautti Twitter-sivuillaan.

"Omistan edelleen enkä aio myydä Bitcoinia, Ethereumia tai Dogea", hän lisäsi.

Elonin kommentit sattuivat aikaan, jolloin globaalit markkinat kohtaavat merkittäviä myyntipaineita Venäjälle asetettujen pakotteiden keskellä.

Bitcoin luisui hyökkäyksen jälkeisinä päivinä, kun taas Venäjän öljynvientikielto nosti öljyn hinnan useiden vuosien huipuille. Myös kullan, palladiumin ja kuparin hinnat nousivat merkittävästi.

Bitcoin on noussut 1,3 % viime viikolla, ollen tällä hetkellä lähellä 38 200 dollaria, kun taas Ethereum (ETH) on hieman alle 1 % ja Dogecoin on laskenut 5 % kuluneella viikolla.

Samaan aikaan eurooppalaiset osakkeet olivat tämän päivän varhaisissa kaupoissa nousussa, Ukrainan ja Venäjän välisten neuvottelujen optimismin keskellä.

Öljyn arvo on laskenut noin 5 % viime viikolla Venäjän vientikiellon ja Kiinassa olevan merkittävien rajoitteiden johdosta, joka johtuu koronavirustartuntojen uudesta noususta.