Tether siirtää yli miljardin USDT -omaisuudestaan Tronista

Terran UST-stablecoinin romahduksen jälkeen, stablecoin-avaruudessa näyttää olevan myrsky, jossa yksi suosituimmista stablecoineista, Tether (USDT), menetti myös kiinnityksensä dollariin. Viimeaikaisen kehityksen jälkeen, Tether on ilmoittanut twiitillä, että se koordinoi ketjunvaihtoa siirtääkseen USDT-omaisuutensa Tron-lohkoketjusta Ethereum- ja Avalanche-lohkoketjuihin.

Ilmoituksessa Tether sanoo, että se aikoo siirtää miljardin USDT -omaisuudestaan Tronista Ethereumiin ja 20 miljoonaa USDT:ä Tronista Avalancheen. Tämä ei kuitenkaan vaikuta USDT-stabiilien kolikoiden kokonaistarjontaan.

In few minutes Tether will coordinate with a 3rd party to perform a chain swap, converting from Tron TRC20 to Ethereum ERC20, for 1B USDt and from Tron TRC20 to Avalanche, for 20M USDt. The #tether total supply will not change during this process.

— Tether (@Tether_to) May 12, 2022