Viimeiset neljä päivää ovat olleet varsin tapahtumarikkaita kryptomarkkinoilla. Uutisia on hallinnut Terran (LUNA) romahdus sen jälkeen, kun sen UST-stablecoin menetti sidoksen Yhdysvaltain dollariin. Mutta näyttää siltä, että myös suurin dollariin sidottu vakaa kolikko Tether (USDT) tuntee kuumuutta. Tässä pääkohdat:

Viimeaikaiset tiedot osoittavat, että Tetherin likvidaatio on lisääntynyt laajemman krypto-onnettomuuden laukaisemana

USDT on menettänyt arvoaan dollariin nähden noin 4,8 % viimeisen 24 tunnin aikana

Tämä on alhaisin Tetherin arvo viimeisen 5 vuoden aikana

Tietolähde: Tradingview

Seuraako Tether (USDT) UST:n romahdusta?

Tether (USDT) on maailman suurin dollariin sidottu vakaa kolikko. Sen markkina-arvo on noin 81 miljardia dollaria. Se voi tuntua liian suurelta epäonnistuakseen, mutta kryptossa ei ole mitään taattua. Kun Terran UST menetti sidoksensa dollaria vastaan, katastrofaalisella laskulla oli valtava systemaattinen vaikutus koko markkinoihin.

UST on jonkin verran toipunut ja käy nyt kauppaa 60 sentissä per dollari. Mutta viimeaikaista kehitystä on erittäin vaikea sivuuttaa. Esimerkiksi UST:n romahdus on saattanut horjuttaa sijoittajien luottamusta dollariin sidottuihin vakaisiin kolikoihin, mukaan lukien Tetheriin. Myös USDT on laskenut noin 4,8 % suhteessa dollariin.

Yhdessä vaiheessa viimeisen 24 tunnin aikana, Tether osui alimmalle tasolle dollaria vastaan viiteen vuoteen. Markkinoiden romahtaessa edelleen, sijoittajat todennäköisesti luopuvat USDT-osuuksistaan, ja tällä voi olla massiivisia vaikutuksia Tether-kiinnitykseen.

Pitäisikö olla huolissaan?

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun kryptomarkkinat ovat kaatuneet. Vaikka tilanne näyttää toivottomalta, paraneminen tulee tapahtumaan pian.

Tetheriin liittyvät alaspäin suuntautuvat riskit kuitenkin kasvavat, eikä ole yllätys, jos stablecoin menettää 1:1 dollarin sidoksen lähitulevaisuudessa.