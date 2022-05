Kryptomarkkinat ovat vakiintumassa viime viikon jyrkän tappion jälkeen. Useimmat kolikot yrittävät luoda kysyntää nouseville juoksuille, eikä Tezos (XTZ) eroa muista tässä. Kolikko näyttää itse asiassa olevan valmis kunnon nousuun tulevina päivinä. Katso tärkeimmät kohdat alta:

XTZ on konsolidoitumassa ratkaisevan 1,6 dollarin tukialueensa yläpuolelle

Jos hintatoiminta pysyy tämän alueen yläpuolella kaupankäynnin lopussa tänään, XTZ saattaa testata 2 dollaria

Tästä huolimatta kolikko pysyy pitkän aikavälin laskevassa trendissä

Tietolähde: TradingView

Kuinka pian XTZ ylittää 2 dollaria?

Tähän ei itse asiassa ole helppo vastata. Kuten tiedät, kryptomarkkinoiden liikkeitä on viime kuukausina ollut melko vaikea ennustaa. Tällä hetkellä näyttää siltä, että sijoittajat ovat edelleen peloissaan, kun markkinoiden vastatuulet pyyhkivät edelleen voittoja.

Odotamme kuitenkin XTZ:n ylittävän 2 dollaria tulevina päivinä. Avain altcoinille olisi säilyttää 1,6 dollarin tuki. Niin kauan kuin härät pitävät hintaliikkeen kyseisen alueen yläpuolella tämän päivän kaupankäynnin lopussa, näemme enemmän nousua kohti 2 dollaria.

Mutta on tietysti olemassa riski, että 1,6 dollaria menetetään. Jos näin tapahtuu, XTZ laskee todennäköisesti 1,3 dollarin pohjalukemiin tai vastaavaan, ennen kuin se tekee paluun. Tästä lyhyen aikavälin noususta huolimatta, XTZ:n yleinen suuntaus on kuitenkin laskusuuntainen. Kolikko todennäköisesti kiihdyttää tappioita vuoden 2022 toisella neljänneksellä.

Onko Tezos hyvä kolikko?

Tarkastellessa Tezosin tarjoamaa arvonnousua, on se kunnollinen projekti. Viimeaikainen hintojen lasku on kuitenkin huolestuttavaa. XTZ on itse asiassa pudonnut 80 % tänä vuonna.

Odotamme kuitenkin jonkin verran elpymistä ennen vuoden 2022 loppua, varsinkin jos yleinen mieliala markkinoilla alkaa parantua. Näiden mittareiden perusteella, XTZ:n pitäisi olla kunnollinen ostos pitkäaikaisille sijoittajille.