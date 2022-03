Tezos (XTZ) on kokenut vahvaa nousua viime päivinä. Kolikko näyttää nyt ylöspäin, ja näyttää siltä, että härät ovat täysin hallinnassa. Mutta miten hintakehitys lopulta etenee? Lisää analyyseja seuraa, mutta tässä on mitä sinun on tiedettävä.

Tezos on sulkeutunut viheriölle viimeiset neljä päivää peräkkäin

Kolikko on noussut noin 5 % pelkästään viimeisen 24 tunnin aikana

Katsaus kaavioon näyttää nousun, joka voisi tuottaa 30 % voittoa

Tietolähde: Tradingview

Tezos (XTZ) – Ennuste ja analyysi

Viimeiset neljä päivää ovat osoittautuneet varsin hedelmällisiksi Tezosille (XTZ). Kolikko on onnistunut nousemaan noin 25 %. Näimme kuitenkin, että kolikko menetti hieman vauhtia. Mutta putoamisen sijaan, XTZ konsolidoitui noin 3,55 dollariin. Se on sittemmin onnistunut saamaan lisää vauhtia ja nousi jo yli 5 % kyseisestä konsolidointipisteestä.

On selvää, että XTZ on nyt murtautumassa, ja itse asiassa analyysi osoittaa, että kolikko voi nousta kohti 4,50 dollaria ennen kuin se taas vetäytyy. Tämä tarkoittaa jopa 30 prosentin muutosta nykyisestä hinnasta.

Tämä nouseva näkymä kuitenkin mitätöityy, jos välitön myynti tapahtuu, joka voisi painaa XTZ:n alle 2,85 dollarin. Itse asiassa, jos näin tapahtuu, kolikko voi helposti laskea 2,50 dollariin, ennen kuin se yrittää löytää seuraavan jalan.

Tezos (XTZ) – onko olemassa ostomahdollisuus

Pitkäaikaisille treidaajille tämä on hyvä aika ostaa Tezos. Kolikolla on edelleen joitain kunnollisia perustekijöitä, ja se voi silti tuottaa erittäin hyviä voittoja ennen vuoden loppua. Lyhyen aikavälin treidauksessa olisi hyvä päästä mukaan härkäjuoksuun ja saada voittoa, kun hinta nousee yli 4,50 dollarin. Joka tapauksessa XTZ:n avulla on paljon mahdollisuuksia ansaita rahaa.