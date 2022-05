The Sandboxin hintaennuste – laskeva viirikuvio muodostuu

Sandboxin hinta pysyi tiukoilla, kun sijoittajat reagoivat uuteen maanomistajien Roadmap -suunnitelmaan. SAND:in arvo on noin 1,3225 dollaria, mikä on huomattavasti viime viikon alimman, 0,9272 dollarin, yläpuolella. Tämän elpymisen seurauksena kolikon markkina-arvo on noussut yli 1,65 miljardiin dollariin.

The Sandboxin roadmap

Sandbox on johtava lohkoketjuprojekti metaversumi- ja pelialalla. Verkosto auttaa ihmisiä ja yrityksiä osallistumaan metaversumiin monin eri tavoin.

Esimerkiksi kehittäjät isännöivät säännöllisesti Alpha-kauden tapahtumaa, jossa pelaajat osallistuvat peleihin ja tienaavat voittojaan. Nämä rahat ovat yleensä SAND:in muodossa, verkon alkuperäisenä tokenina.

Alustalla on myös monipuolinen NFT-kauppapaikka, josta ihmiset voivat ostaa tuotteita, kuten avatareja ja muita virtuaalisia tuotteita. Se on yksi alan suosituimmista NFT-markkinapaikoista.

Mikä tärkeintä, ihmiset voivat ostaa virtuaalimaata ja myydä sen myöhemmin maksua vastaan. Jotkut ihmiset ovat käyttäneet miljoonia dollareita tähän virtuaaliseen maahan.

Samaan aikaan monet yritykset, kuten HSBC ja Standard Chartered, ovat tehneet sopimuksia Sandboxin kanssa. Kyseiset yritykset ovat ostaneet alustalta virtuaalista omaisuutta markkinointitarkoituksiin.

Maanantaina antamassaan lausunnossa, kehittäjät ilmoittivat roadmapin LAND-haltijoille. Kehittäjät jakavat 5 miljoonaa SAND:ia kaikille sen omistajille. Nykyisellä hinnalla tämän jakelun arvo on yli 6 miljoonaa dollaria.

Samaan aikaan LAND ja ASSET siirretään Polygoniin, johtavaan Layer-2 -verkkoon transaktiokustannusten alentamiseksi. Ihmiset, jotka siirtyvät Polygoniin, voivat saada yli miljoona SAND:ia palkintona.

Silti sijoittajien suurin huolenaihe on, onko viimeaikainen elpyminen todellista vai onko kyseessä laskusuuntainen elpyminen.

Sandboxin hintaennuste

4-tunnin kaaviosta voimme nähdä, että SAND:in hinta on ollut vahvassa laskevassa trendissä viime kuukausina. Myynti kiihtyi viime viikolla Terra USD:n murentuessa. Nyt kolikko on muodostanut karhumaisen viirikuvion, joka näkyy sinisenä.

Se on myös siirtynyt hieman alle 25 päivän liukuvan keskiarvon, kun taas suhteellisen voimaindeksin (RSI) paluu on pysähtynyt 50:een. Siksi pari tekee todennäköisesti suuren vetäytymisen, koska viirikuvio on lähestymässä yhtymätasoaan. Jos näin tapahtuu, seuraava avaintuki on 1,10 dollaria.