The Sandboxin (SAND) hintaennuste – miksi Metacade (MCADE) on parempi kuin SAND vuonna 2023

The Sandbox on yksi krypton metaversumin pioneereista, mutta sen eeppinen lasku vuoden 2022 karhumarkkinoiden aikana on jättänyt jotkut sijoittajat tyrmistyneiksi. Mietitkö, mitä tälle johtavalle metaversumitokenille on oikein tapahtumassa? Alta löydät The Sandboxin hintaennusteen vuodelle 2023 ja saat tietoa Metacadesta – hankkeesta, jonka monet ennustavat menestyvän tänä vuonna huomattavasti paremmin kuin SAND.

The Sandbox (SAND) ei ole onnistunut houkuttelemaan pelaajia

The Sandbox on Ethereumiin pohjautuva virtuaalimaailma, jossa käyttäjät voivat aidosti omistaa ja hyödyntää luomuksiaan. Avoimen maailman hiekkalaatikkoon sijoittuvan alustan avulla pelaajat voivat olla luovia ja hyödyntää erilaisia työkaluja luodakseen upeita kokemuksia, joita muut voivat pelata.

The Sandbox käyttää NFT:itä edustamaan pelin sisäisiä omaisuuseriä, kuten MAATA ja VAROJA, jolloin niitä voidaan ostaa ja myydä avoimilla markkinoilla. Kyseessä on Decentralandin ohella yksi johtavista metaversumikryptohankkeista, jonka SAND-tokenin hinta nousi huimasti sen jälkeen, kun nykyään Metana tunnettu Facebook ilmoitti liittyvänsä metaversumiin.

Hype kuitenkin hiipui vuoden 2022 laskusuhdanteen aikana, jolloin SAND:in hinta romahti. Saavutettuaan marraskuussa 2021 korkeimmillaan 8,48 dollaria, SAND on hiljattain ollut alimmillaan 0,37 dollaria, mikä tarkoittaa noin 95,6 prosentin laskua.

Tämä johtuu osittain siitä, että tavalliset pelaajat eivät ole ottaneet sitä käyttöön. Vuoden 2021 alusta lähtien The Sandboxilla on ollutpitkällä tähtäimellä vaikeuksia houkutella yli 1 000 käyttäjää päivässä, ja sillä on usein ollut vain satoja käyttäjiä (DappRadar). Kun tätä vertaa perinteisiin metaversumipeleihin, kuten Robloxiin ja Fortniteen, joilla on miljoonia aktiivisia käyttäjiä päivittäin, The Sandbox vaikuttaa hieman yliarvostetulta.

The Sandboxin (SAND) hintaennuste

SAND on hieman elpynyt tammikuussa. Saavutettuaan 0,37 dollarin alarajan SAND on noussut noin kahdessa viikossa korkeimmillaan 0,71 dollariin. The Sandboxin hintaennusteiden mukaan tämän rajan odotetaan kuitenkin muodostavan merkittävän vastuksen. Lyhyellä aikavälillä monet asiantuntijat ovat asettaneet tavoitteeksi jopa 0,54 dollaria The Sandboxin hintaennusteille. Pidemmällä aikavälillä jotkut analyytikot ennustavat, että SAND voi romahtaa 0,24 dollariin, jos sen käyttäjämäärä ei pian nouse.

Metacade (MCADE) on luomassa standardia peliyhteisöille

Metacade on P2E-yhteisö, joka The Sandboxin tavoin pyrkii mullistamaan omistajuuden pelaamisessa. Sen sijaan, että Metacade antaisi pelaajille omistusoikeuden peliin liittyvään omaisuuteen, se antaa heille mahdollisuuden todella omistaa yhteisö, jota he kutsuvat kodikseen.

Periaatteessa Metacadessa on kaikki, mitä sosiaaliselta pelialustalta voi odottaa, kuten foorumit, arvostelut, pelien pistetaulukot ja turnaukset. Mutta hyödyntämällä krypton ja hajauttamisen etuja sen odotetaan aloittavan uudenlaisen paradigman sosiaalisen alustan toimintatavassa.

Se esimerkiksi käynnistää Metagrants-järjestelmän tämän vuoden lopulla. Metagrants antaa MCADE:n haltijoille äänioikeuden päättää, mille pelinkehittäjille myönnetään rahoitusta Metacaden kassasta. Kymmenet kehittäjät taistelevat kussakin Metagrant-kilpailussa eniten ääniä saaneen kehittäjän tittelistä, ja voittaja saa rahoituksen visionsa toteuttamiseen. Heillä on jopa mahdollisuus käyttää Metacaden omaa testausympäristöä saadakseen palautetta peleistään sen innokkaimmilta tukijoilta.

Nämä yhteisön tukemat pelit lisätään sitten Metacaden virtuaaliseen pelihalliin kaikkien pelattavaksi. Metacade voi olla vastuussa joidenkin maailman parhaiden P2E-pelien luomisesta, ja jos vain yksi peli lähtee lentoon, se voi pian nousta valokeilaan.

Vuonna 2024 Metacadesta tulee hajautettu autonominen organisaatio (DAO) ja se ottaa viimeisen askeleen kohti maailman ensimmäistä pelaajien omistamaa virtuaalista pelihallia. Siitä eteenpäin yhteisö määrittää projektin suunnan, ja yhteisön jäsenet nousevat johtotehtäviin. He voivat päättää, mitä päivityksiä toteutetaan, hyväksytäänkö uusia kumppanuuksia, ja jopa asettaa polettien palamisnopeuden, mikä voi nostaa MCADE:n hintaa tasaisesti ajan mittaan.

Metacaden (MCADE) hintaennuste

The Sandboxin hintaennusteeseen verrattuna Metacaden odotetaan kehittyvän tänä vuonna SAND:ia paremmin. Sen MCADE-tokenien presale on ollut huikea menestys, sillä betamyynnissä myytiin yli 1,12 miljoonaa dollaria. Tällä hetkellä Metacade on kerännyt presalensa toisessa vaiheessa yli 3,2 miljoonaa dollaria, kun taas MCADE-token on noussut suunnitellusti 50 % aina 0,012 dollariin alkuperäisestä 0,008 dollarin hinnastaan. Presalen päättyessä sen ennustetaan nousevan jopa 0,02 dollariin, mikä tarkoittaa, että varhaisimmat sijoittajat pääsevät todistamaan jopa 150 % nousua!

Kun GameFi-ala todennäköisesti ottaa merkittäviä askeleita vuonna 2023, Metacade voi olla kuumin P2E-token. Analyytikot ovat alkaneet ennustaa 0,20 dollarin hintoja vuoden loppuun mennessä, ja jotkut ennustavat, että se voisi nousta jopa 0,50 dollariin – siis 2 400 % korkeammaksi kuin sen ennustettu lopullinen presale-hinta.

Metacade (MCADE) vaikuttaa paremmalta kuin The Sandbox

Jo nyt on selvää, että MCADE on parempi sijoitusvalinta kuin SAND. Vaikka The Sandbox on varmasti ollut kryptopohjaisten metaversumien edelläkävijä, sen vähäinen hyväksyntä ei todennäköisesti tule muuttumaan lähiaikoina. Tämän vuoksi niin monet The Sandboxin hintaennusteet povaavatkin, että jälleen kahdeksan dollarin tuntumaan pääseminen on lähes mahdoton tavoite lähivuosina; kysyntää ei yksinkertaisesti ole tarpeeksi.

Metacadella sitä vastoin on vain voitettavaa, eikä käytännössä mitään menetettävää. Sen MCADE-tokenien presale on jo houkutellut tuhansia sijoittajia ja saanut osakseen runsaasti mediahuomiota. Nyt näyttää siltä, että jo kerätty 3,2 miljoonan dollarin potti on vasta alkua. Jos harkitset SAND:iin sijoittamista, malta vielä hetki. Suosittelemme ensin tutustumaan Metacaden white paperiin ja lukemaan, miksi jotkut kutsuvat sitä vuoden 2023 parhaaksi P2E-tokeniksi.

