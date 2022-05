Yhdysvaltain keskuspankin koronnosto heijastui erittäin positiivisesti koko kryptomarkkinoihin. Yksi voittajista on ollut Thorchain.

Sen alkuperäinen token, RUNE, vahvistui entisestään sen jälkeen, kun ilmoitus, että Immunefin bug bounty -ohjelma oli päivitetty. Thorchain-ekosysteemi maksaa nyt jopa 1 000 000 dollaria kriittisten haavoittuvuuksien havaitsemisesta.

Jos haluat tietää, mikä Thorchain on, voiko se antaa sinulle hyvän tuoton ja parhaat paikat ostaa Thorchain, olet tullut oikeaan paikkaan.

Binance on kasvanut räjähdysmäisesti, koska se on perustettu vuonna 2017 ja on nyt yksi, ellei suurin kryptovaluutta vaihtoa markkinoilla.

Osta RUNE Binance tänään

FTX on kauppiaiden rakentama Cryptocurrency Exchange, kauppiaille. FTX tarjoaa innovatiivisia tuotteita, kuten alan ensisijaisia ​​johdannaisia, vaihtoehtoja, volatiliteettituotteita ja vipuvaikutuksia. Pyrimme kehittämään tarpeeksi foorumetta ammattimaisille kaupankäynnille ja tarpeeksi intuitiivisille ensimmäisille käyttäjille.

Osta RUNE FTX tänään

Thorchain on hajautettu likviditeettiprotokolla, jonka avulla käyttäjät voivat vaihtaa kryptovaluuttoja saumattomasti useissa verkoissa ilman riskiä, että he menettävät omaisuutensa hallinnan ja säilytyksen.

Protokollan avulla käyttäjät voivat vaihtaa yhden omaisuuden toiseen luvattomalla asetuksella. Likviditeettiä voidaan hankkia ilman tarvetta luottaa tilauskantoihin. Poolissa olevien varojen suhdetta käytetään markkinahintojen ylläpitämiseen.

RUNE on Thorchain-alustan alkuperäinen token. Se toimii ensisijaisena valuuttana Thorchain-ekosysteemissä. Alustan käyttäjät käyttävät sitä myös hallintoon ja turvallisuuteen, osana Thorchainin vastustusmekanismeja.

Thorchain voi ehdottomasti olla sijoittamisen arvoinen, jos ajoitus on oikea. Valitettavasti tätä on usein mahdotonta tietää etukäteen. Kaikissa sijoituspäätöksissä tulee ottaa huomioon riskinsietokykysi. Ota hintaennusteet aina maalaisjärjellä.

Wallet Investor pitää Thorchainin RUNEa hyvänä sijoituskohteena. He odottavat pitkän aikavälin nousua ja ennustavat 22,72 dollarin hintaa toukokuussa 2027.

Viiden vuoden investointi tuottaa noin + 214 % liikevaihtoa. Jos sijoitat 100 dollaria Thorchainiin nyt, se voi nousta aina 314 dollariin vuonna 2027.

$ANC new tokenomics go into effect in 2 days ⚓️@anchor_protocol just passed 20B in TVL 📈

Macro conditions seem to be timing up perfectly 📈$veANC will change everything ⚔️ pic.twitter.com/4DMFI6XRAu

— Elon Kwon (@ElonKwon) May 4, 2022