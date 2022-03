Bitcoinin hinta nousi 8 % ja vaihtui noin 39 000 dollarista yli 42 200 dollariin, kun taas yksityisyyttä suojaavat kolikot olivat myös nousseet vaikuttavasti ennen Bidenin toimeenpanomääräystä.

Bitcoin nousi varhain keskiviikkona ja saavutti huippunsa yli 42 000 dollarissa, mikä johti lyhyisiin miljoonien likvidaatioihin. Kaikki tämä tapahtui laajemman kryptomarkkinoiden nousun keskellä, kun yksityisyyskolikoiden johtamat altcoinit ottivat lippulaivakryptosta mallia, saadakseen vaikuttavia voittoja.

BTC:n ralli yli 42 000 dollarin oli seurausta uutisista tiettävästi vuotaneesta lehdistötiedotteesta, jossa jaettiin yksityiskohtia paljon odotetusta Yhdysvaltain presidentin, Joe Bidenin, kryptovaluuttoja koskevasta toimeenpanomääräyksestä.

Tilauksesta vuotaneen tiedotteen sisältämä tietolehti osoittaa "ensimmäisen koko hallinnon kattavan lähestymistavan digitaalisten omaisuuserien ja niiden taustalla olevan teknologian riskeihin ja mahdollisten hyötyjen hyödyntämiseen".

Kuluttajansuojan ja laittoman rahoituksen hillitsemisen lisäksi, määräyksellä pyritään mainostamaan Yhdysvaltoja teknologiajohtajana ja hahmottelemaan suunnitelmia keskuspankin digitaalisen valuutan (CBDC) käyttöönottamiseksi.

Toimeenpanomääräyksen yksityiskohdat näyttävät olevan linjassa valtiovarainministeri Janet Yellenin lausunnon kanssa (joka vedettiin nopeasti alas valtiovarainministeriön verkkosivustolta), jossa ilmeisesti kehuttiin toimeenpanomääräystä työkaluna, joka "tukee vastuullista innovaatiota".

Vaikka toimeenpanomääräyksen viralliset tiedot eivät ole vielä saapuneet markkinoille, kryptomarkkinat reagoivat positiivisesti vuotaneeseen tietoon.

Tietosuojakolikot, kuten Zcash (ZEC) ja Monero (XMR), olivat nousseet kaksinumeroisella luvulla ennen uutisia, Monero hyppäsi lähes 30 % 24 tunnissa ja Zcash teki 20 % nousun.

Bitcoin hyppäsi varhaisten kauppojen alle 39 000 dollarista yli 42 000 dollariin. Vertailuindeksin kryptovaluutta käy tällä hetkellä kauppaa noin 42 220 dollarilla, mikä on noin 8,2 % nousua viimeisen 24 tunnin aikana.

Vaikka BTC ylittää 40 000 dollarin avaintuen, salanimellä tunnettu kryptoanalyytikko il Capo sanoo, että laskeva rakenne pysyy ennallaan. Hän ennustaa jäykkää estettä lähellä 45 000–46 000 dollaria.

$BTC

Despite this bounce above 40k, price is still ranging between 33k and 45k. Bearish structure intact.

Main resistance: 45k-46k

Main target: 21k-23k pic.twitter.com/mRGeiPncMj

— il Capo Of Crypto (@CryptoCapo_) March 9, 2022