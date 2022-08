Tämä Q&A on tohtori Lia Nowerin koko haastattelu. Katso tämä artikkeli , jos haluat sukeltaa syvemmälle kryptovaluuttakaupan riippuvuuteen koko asiantuntijapaneelin kanssa.

Alla on haastattelu tohtori Lia Nowerin kanssa, professori ja Center for Gambling Studies & Addiction Counselor Training (ACT) -ohjelman johtaja. Tämä on haastattelumme täydellinen litterointi, jonka lainaukset on julkaistu aihetta käsittelevässä pääartikkelissamme yllä.

Jos haluat syvällisemmän sukelluksen aiheeseen kryptovaluuttakaupan riippuvuus ja sen yhtälaisyyksiin uhkapelien kanssa, seuraa yllä olevaa linkkiä. Mitä tulee tri Lia Nowerin koko haastatteluun, katso alta.

CoinJournal (CJ): Onko kryptokauppaan liittyvän riippuvuuden ja peliriippuvuuden välillä mielestäsi yhtäläisyyksiä? Jos on, voitko nimetä merkittävimmät?

Ne eivät ole erilaisia riippuvuuksia. Kaupankäynti kryptovaluutoilla voi olla yksi peliriippuvuuden muoto. Uhkapeli on arvokkaan (raha) riskinottoa epävarmalla lopputuloksella voiton ansaitsemisen toivossa. Ihmiset, jotka käyvät usein kauppaa kryptomaksuilla (verrattuna krypton pitämiseen sijoituksena), pelaavat uhkapelejä.

CJ: Mikä mielestäsi tekee kaupankäynnin kaltaisista toimista niin riippuvuutta aiheuttavaa?

Kryptojen epävakaasta luonteesta johtuen henkilö ei voi ennustaa, voittaako vai häviääkö hän isosti. Nautintokemikaalista, dopamiinista, on valtava ryntäys, kun se nousee ja olet yhtäkkiä kolminkertaistanut rahasi. Muina päivinä voit menettää yhtä paljon, mutta siihen liittyy myös kiire, vaikkakin negatiivisella tavalla.

Jännityksen lisäksi mukana on myös vaihtuvasuhteinen vahvistusaikataulu, joka liittyy korkean riskin kauppaan. Kun takaisinmaksussa on suuria vaihteluita arvaamattomin aikavälein, tämä on riippuvuutta aiheuttavin muoto.

CJ: Mitä mieltä olet vaikuttajista, jotka vastineeksi perustajien maksamasta maksusta mainostavat epäselviä kryptovaluuttoja seuraajilleen tietämättä vain vähän sen toiminnasta – onko tämä mielestäsi ongelmallista?

Et halua tietää mielipidettäni vaikuttajista yleensä… He saalistavat FOMO:ta keskivertoihmisessä.

CJ: Vaikuttaako kryptohintojen päivittäinen epävakaus mielestäsi mielenterveyteen, kun ihmiset näkevät sijoituksensa nousevan ja laskevan niin laajasti joka päivä?

Kyllä, se edistää riippuvuutta aiheuttavaa kiertokulkua: huolia, vetäytymisen tunteita, suvaitsevaisuutta (tarve ostaa enemmän tunteaksesi saman jännityksen), jahtaamista (enemmän ostamista tappioiden kattamiseksi). Se voi kuluttaa jonkun henkisesti täysin niin, että hän laiminlyö ihmisiä ja velvollisuuksia elämässään.

CJ: Tutkimus kryptoriippuvuudesta on edelleen rajallista, luuletko tämän tarpeen kasvavan tulevaisuudessa?

Suurin osa meistä uhkapelialan tutkijoista sisällyttää kryptotreidaamisen jo tutkimuksiinsa rahapelitoimintana. Uskon, että useammat ihmiset alkavat tutkia sitä, jos se on edelleen suosittu ja epävakaa. Jos siitä tulee vakaa hyödyke, sitä käytetään sijoitukseen. Se on samanlainen kuin ero pitkän aikavälin osakkeisiin sijoittamisen ja marginaalien ja optioiden kaupankäynnin välillä, joka on eräänlainen uhkapeli.

CJ: Uskotko, että kryptovaluuttateollisuuden pitäisi tehdä enemmän turvallisen sijoittamisen edistämiseksi ja riippuvuusongelman ratkaisemiseksi?

Mielestäni heidän pitäisi olla paremmin yhteydessä resursseihin auttaakseen ongelmapelaajia, mutta he eivät tietenkään halua, että heidän tuotettaan pidettäisiin uhkapelaamisena. Koska se on luonnostaan riskialtista, he eivät voi tässä vaiheessa tehdä paljon volatiliteetille, mikä tekee siitä vaarallisen jännityksen etsijöille ja niille, jotka haluavat rikastua helpolla tavalla.

CJ: Perinteiset rahapelit on monilla alueilla rajoitettu 18-vuotiaille ja sitä vanhemmille kuluttajille. Uskotko, että kryptovaluutoissa pitäisi olla samanlainen sääntö, jotta nuoremmat, vaikutuksellisemmat mielet voidaan suojella mahdolliselta riippuvuudelta?

Ehdottomasti. Mutta olen sitä mieltä, että näin pitäisi olla myös riskialttiiden osakkeiden kohdalla. Kuten luultavasti tiedät, sinun on täytettävä joitain perusvaatimuksia, jotta voit käydä kauppaa marginaaleilla ja optioilla, mutta jotkin pelilliset sovellukset ovat kiertäneet tämän antamalla ihmisten tarkistaa vastauksiaan käydäkseen kauppaa.

Ikärajan asettaminen näille asioille voisi suojella joitain nuorempia ihmisiä, jotka ovat yleensä impulsiivisempia. Mutta se ei auttaisi paljoakaan naiivia elinkeinonharjoittajaa, joka toivoo saavansa rahaa nopeasti ilman asiantuntemusta.

CJ: Jos voin painostaa sinua antamaan kyllä tai ei-vastauksen, uskotko, että maailma olisi onnellisempi paikka ilman uhkapelejä?

Uhkapelit ovat yksi viihteen muoto. Useimmille ihmisille se ei ole ongelma. Se on ongelma vain harvoille. Joten en usko, että se vaikuttaa useimpien ihmisten onnellisuuteen.

CJ: Kuten yllä oleva kysymys, olisiko maailma parempi paikka ilman kryptovaluuttasijoittamista?

Sama vastaus kuin edelliseen kysymykseen.

CJ: Mitä neuvoja voit antaa ihmisille, jotka ovat kiinnostuneita kryptotreidaamisesta ja jotka voivat olla alttiita uhkapeleihin liittyville riippuvuuksille?

Jos sijoitat kryptoon sen ollessa alhaalla ja aiot pitää sen pitkällä aikavälillä tai kohtuullisen ajan ja myy se sitten, se vaikuttaa hyvältä sijoitusstrategialta, jos siedät riskin. Jos pyöräilet markkinoilla päivittäin ostamalla ja myymällä, pelaat uhkapelejä, eikä sinun pitäisi luultavasti käydä kauppaa kryptoilla.