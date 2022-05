Terran LUNA-tokenin hinta oli huhtikuussa 100 dollaria per LUNA, mutta se putosi viime viikolla lähelle nollaa, kun TerraUSD (UST), Terran algoritminen vakaakolikko, menetti sidonnaisuutensa Yhdysvaltain dollariin.

Tämä tapahtui kryptomarkkinoiden merkittävän laskun yhteydessä, mikä sai myös Bitcoinin hinnan laskemaan yli 20 %.

Nyt kun Terra on menettänyt 99 % arvostaan, onko toipumisesta toivoa? Sen perustajat pyrkivät saamaan sen takaisin käyttöön, mistä voit lukea alla.

Jos olet kiinnostunut sen ainutlaatuisista ominaisuuksista ja haluat oppia kuinka ja mistä ostaa Terra, tämä opas on sinua varten.

Parhaat paikat ostaa Terra nyt

Mikä on Terra?

Terra Luna on Singaporessa toimivan teknologiayrityksen, Terraform Labsin, luoma kryptoprojekti. Sen tarkoituksena oli luoda krypton käyttöönotto rakentamalla joukko algoritmisia hajautettuja vakaita kolikoita, joita tarvitaan DeFi-tapahtumien suorittamiseen.

Terran elvyttämisen toimintasuunnitelma

Terran perustajalla, Do Kwonilla, on suunnitelma kolikon elvyttämiseksi. Suunnitelman ensimmäinen osa sisältää TerraUSD-stablecoinin (UST-USD) valtavan polton sen palauttamiseksi yhteen dollariin.

He aikovat polttaa yli 371 miljoonaa UST:tä Ethereumin Mainnetissä ja kaikki Terran yhteisöpooliin jääneet UST:t.

Toinen osa on panostaa 240 miljoonaa LUNA-tokenia, estääkseen valaita ottamasta hallintaansa ja vakauttamaan verkon hallintoa.

Lisäksi kehittäjät pysäyttivät Terra-lohkoketjun ja keskeyttivät kaikki odottavat tapahtumat. Tämän tarkoituksena oli estää ihmisiä ostamasta LUNA:a sen erittäin halvalla hinnalla.

Pitäisikö Terra ostaa tänään?

Ottaen huomioon kuinka vaikeaa on saada aikaan tarkka kryptovaluuttaennuste, sinun ei pitäisi koskaan tehdä talouteen vaikuttavia päätöksiä ennen syvällistä markkina-analyysiä. Älä sijoita enempää kuin sinulla on varaa menettää.

Terran hintaennuste

Monet sijoittajat ovat pessimistisiä Terran näkymien suhteen. Motley Fool -analyytikon mukaan on parasta vältellä projektia, tokenin alhaisesta hinnasta huolimatta.

Digital Coin Price ja Coin Price Forecast näkevät vain vähän toivoa LUNA:lle, ennustaen vuoden lopun hinnan olevan alle 1 sentin tai 6 senttiä.

Muut asiantuntijat ovat kuitenkin eri mieltä. Investing Cube uskoo, että LUNA voi toipua. Jos stablecoin palaa takaisin dollariin, LUNA alkaa nousta.

Wallet Investor ei ole muuttanut nousevaa ennustettaan LUNA:n suhteen ennen romahdusta. He ennustavat, että yhden LUNA:n arvo on 151 dollaria toukokuussa 2023. Lopuksi Gov Capital arvioi, että LUNA on arvoltaan 108 dollaria seuraavana vuonna samaan aikaan.

