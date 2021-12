Top 10 halvinta kryptovaluuttaa ostettavaksi juuri nyt

Rahan ei pitäisi olla esteenä kryptovaluuttoihin sijoittamiseksi. Riippumatta siitä, kuinka paljon ansaitset, voit aloittaa matkasi kryptosijoituksen maailmaan vain vaivaisella muutamalla sentillä.

Jos sinulta löytyy ylimääräistä rahaa, harkitse näitä 10:tä parasta kryptovaluuttaa, joita voit ostaa juuri nyt.

1. VeChain (VET)

VeChainin (VET) hinta 31.12.2021 oli 0,085 dollaria. Kuvittele, mitä voisit tehdä ainoastaan 100 dollarilla. Mutta hinnan lisäksi VeChain soveltuu myös rahoitus- ja muille aloille.

VeChainin avulla yritykset voivat tehdä digitaalista yhteistyötä nopean tiedonsiirron ja toimitusketjun hallinnan helpottamiseksi. BMW, LVMH, ND Walmart ovat muutamia niistä yrityksistä, jotka käyttävät toiminnassaan VeChain-lohkoketjua. Lohkoketju käyttää proof-of-authority -louhintamallia. Sillä on rajoitettu tarjonta; 86,7 miljardia VET-tokenia.

VeChain on 32. sijalla, ja sen markkinakorko on 6 miljardia dollaria; näin alhainen markkinakorko tarkoittaa, että sen on vielä pakko kasvaa. Se saavutti kaikkien aikojen korkeimman arvonsa, 0,28 dollaria, huhtikuussa 2021.

2. Dogecoin (DOGE)

Dogecoinin (DOGE) ympärillä olevan vilinän vuoksi siihen on edelleen erittäin halpaa sijoittaa. Dogecoinin hinta oli 31. joulukuuta 2021 0,17 dollaria. Se on 12. sijalla 24 miljardin dollarin markkina-arvollaan. On ennustettu, että DOGE saattaa saavuttaa 1 dollarin rajan vuoden 2022 puoliväliin mennessä, joten voittopotentiaalia on vielä paljon.

Teslan pomo Elon Musk ilmoitti tukevansa tokenia ja halusi tehdä yhteistyötä kehittäjien kanssa. Tämä nosti sen hinnan 0,73 dollariin toukokuussa 2021. Vaikka sen rajattomaan tarjontaan liittyy edelleen huolenaiheita, se on kryptovaluutta, koska sillä voidaan käydä kauppaa ja sitä voidaan käyttää arvon varastointiin.

Lanseerauksen yhteydessä julkaistiin 100 miljardia DOGEa. Inflaation vuoksi DOGEa on kuitenkin sen jälkeen vapautettu vuosittain yli 5 miljardi kappaletta.

3. Cardano (ADA)

Cardano on edelleen erittäin halpa, kun otetaan huomioon sen näkymät. Sen hinta 31. joulukuuta 2021 on 1,35 dollaria. Se on 6. sijalla 48,4 miljardin dollarin markkina-arvollaqan. Sen kokonaistarjonta on 45 miljardia, ja tällä hetkellä saatavilla on 32,1 miljardia. Syyskuussa 2021 se saavutti kaikkien aikojen korkeimman arvonsa 3,09 dollarissa.

Cardano, jonka Jeremy Wood ja Charles Hoskinson kehittivät vuonna 2017, on kolmannen sukupolven lohkoketju. Se on ensimmäinen protokolla, jossa hyödynnetään Ouroboros-panoksen todiste-algoritmia. Sen tavoitteena on olla turvallinen, joustava, skaalautuva, energiatehokas, ja se sattuu myös olemaan yksi halvimmista ja lupaavimmista kryptovaluutoista tällä hetkellä.

4. Decentraland (MANA)

Decentralandin hinta 31.12.2021 on 3,31 dollaria. Se on sijalla 42 4,8 miljardin dollarin markkina-arvollaan. Yhteensä tarjonta on 2,2 miljardia, ja tällä hetkellä liikkeellä on 1,3 miljardia.

Decentraland on ensimmäinen täysin käyttäjiensä omistama hajautettu alusta. Se on 3D-maailma. Sitä on kehittänyt vuodesta 2017 lähtien Esteban Ordanon ja Ariel Meilichin perustama Decentraland Foundation. Se julkaistiin kuitenkin vasta tammikuussa 2020. Decentraland on virtuaalimaailma (metaverse), joka on rakennettu Ethereum-lohkoketjuun. Nykyisellään se on yksi halvimmista kryptovaluutoista, joihin voit sijoittaa tällä hetkellä.

5. Polygon (MATIC)

MATICin hinta 31.12.2021 on 2,57 dollaria. Se on sijalla 14.18,2 miljardin dollarin markkina-arvollaan. 10 miljardista MATICista 6,9 miljardia on jo markkinoilla. Se saavutti kaikkien aikojen korkeimman lukemansa 2,92 dollaria 27. joulukuuta 2021.

Polygon tunnettiin aiemmin nimellä Matic Network, kun se luotiin vuonna 2017 Intiassa. Mutta se nimettiin uudelleen Polygoniksi helmikuussa 2021. Se on Layer-2 -lohkoketjuprotokolla, joka on luotu Ethereum-lohkoketjun lisäkerrokseksi. Sen tarkoituksena on lisätä sen kokoa, tehokkuutta, turvallisuutta, yhteentoimivuutta ja käytettävyyttä.

6. Polkadot (DOT)

Polkadot on lohkoketju, jossa käyttäjät voivat luoda ja käyttää lohkoketjuaan. 31.12.2021 alkaen yhden DOT:n hinta oli 27,80 dollaria. Yhteensä tarjontaa on 1,1 miljardia. Se oli huipussaan 54,98 dollarissa marraskuussa 2021. Se on tällä hetkellä 10. sijalla 31,4 miljardin dollarin markkina-arvollaan.

Se on "lohkoketjujen lohkoketju". Se kehitettiin ratkaisemaan blockchain-trilemma – turvallisuus, skaalautuvuus ja hajauttaminen. Lohkoketjulla on kaksi rakennetta: välitysketju (pääverkko, jossa tapahtumat käsitellään) ja parachain (käyttäjä-lohkoketju, joka käyttää pääverkon resursseja).

7. Chainlink (LINK)

Chainlink on solmujen oraakkelikehys, joka tuo dataa ja tietoa lohkoketjun ulkopuolisista lähteistä älykkäiden sopimusten käyttöön. LINKin hinta 31. joulukuuta 2021 oli 20,00 dollaria, ollen sijalla 19. 10,3 miljardin dollarin markkina-arvollaan. 467 miljoonaa 1 miljardin kokonaistarjonnasta on tällä hetkellä kierrossa. Se saavutti kaikkien aikojen korkeimman, 52,70 dollarin, arvonsa toukokuussa 2021.

8. Fantom (FTM)

FTM:n hinta 31.12.2021 oli 2,14 dollaria. Lokakuussa 2021 se oli huippussaan, 3,46 dollarissa. Sen kokonaistarjonta on 3,2 miljardia, ja tällä hetkellä markkinoilla on 2,5 miljardia. Se on sijalla 33, sen markkina-arvon ollessa 5,79 miljardia dollaria.

Fantom on lohkoketju dApps- ja digitaalisille resursseille; modulaarinen, suorituskykyinen, skaalautuva, turvallinen, avoin ja ympäristöystävällinen älykäs sopimusverkko. Tämän lohkoketjun konsensusmekanismi koostuu Asynchronous Byzantine Fault Tolerant (aBFT) Proof-of-Stake (PoS) -testistä, nimeltään Lachesis. Kuten Ethereum, siinä on Fantom Virtual Machine dApps-sovellusten kehittämiseen. FTM on sen alkuperäinen token. Sen lisäksi, että se on verkkokolikko, se on saatavana ERC-20- ja BEP-2-tokenina.

9. Shiba Inu (SHIB)

SHIB:n hinta 31. joulukuuta 2021 oli 0,00003382 dollaria. Se nousi 0,00008616 dollariin, kun Elon Musk julkaisi Twitterissään Flokin, Shiba Inu -koiran. Se on tällä hetkellä 19. sijalla 19,7 miljardin dollarin markkina-arvollaan. Tällä hetkellä liikkeessä on 549 149,6 miljardia kappaletta.

Shiba Inu on meemikolikko, jonka aiheena on japanilainen Shiba Inu -koira. Se on Ethereum-pohjainen token. Shiba Inu -ekosysteemi koostuu kolmesta eri tokenista, mukaan lukien SHIB, LEASH ja BONE. ShibaSwap, Shiba Inu Incubator ja Shiboshi ovat ekosysteemissä olevia alustoja. Vaikka sillä on rajoitettu käyttötarkoitus, sen hinta on erittäin alhainen ja se tekisi hyvää tuottoa, jos sen hinta nousee pilviin lähitulevaisuudessa.

10. The Sandbox (SAND)

SANDin hinta 31.12.2021 on 5,91 dollaria. Sen 3 miljardin kokonaistarjonnasta 919,5 miljoonaa on tällä hetkellä liikkeessä. Marraskuussa 2021 se saavutti kaikkien aikojen korkeimman arvonsa 8,40 dollarissa. Sen markkina-arvo on 5,6 miljardia dollaria, ollen sijalla 35.

Sandbox on Ethereumin lohkoketjulle rakennettu metaversumi, jolla voit pelata ansaitaksesi (play-to-earn). Metaversumi koostuu VoxEditistä (alusta, jossa käyttäjät voivat luoda ja animoida 3D-objekteja), Sandbox Marketplacesta (paikka, jossa omaisuutta voidaan julkaista ja käydä niillä kauppaa) ja Game Makerista (sovellus, jonka avulla käyttäjät voivat luoda 3D-pelejä ilmaiseksi). Ekosysteemi saa virtansa ERC-20-tokenista nimeltä SAND. Sitä käytetään omaisuuden vaihtoon, pelien pelaamiseen, maapalstojen ostamiseen ja avatarien luomiseen. Se voi toimia myös utility tokenina, jota voidaan käyttää Sandbox DAO:ssa.

Ennen kuin sijoitat näihin kolikoihin, varmista, että käytät niihin sen verran mitä sinulla on myös varaa menettää. Kryptovaluutat ovat erittäin riskialttiita sijoituskohteita. Voit helposti hyötyä siitä yhtä paljon kuin voit hävitä. Tee tutkimuksesi ja käytä dollarin kustannusten keskiarvoa ennen kolikon ostamista.