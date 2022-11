Top 11 metaversumikryptot, joilla voit tienata mukavasti vuonna 2023

Vuosi 2023 tuo mukanaan monia mahdollisuuksia sijoittaa joihinkin parhaista metaversumikryptoista sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Vaikka suuri kryptoromahdus on nollannut arvot kautta linjan, ovat tällä hetkellä kehittyvät sijoitusmahdollisuudet houkuttelevampia kuin koskaan.

Vuosi 2023 tuo mukanaan eräiden tähän mennessä parhaiden metaversumikryptojen voittojen kasvun – sekä uusien että vanhojen. Vaikka joillakin vanhemmilla metaversumikryptoprojekteilla voi kestää kauemmin saavuttaa aiemmat korkeat tasot, uudemmilla metaversumihankkeilla on realistinen mahdollisuus saavuttaa dramaattisia voittoja vuonna 2023.

Metaversumin tulevaisuus

Vuosi 2022 oli raju vuosi koko kryptoalalle. Metaversumin tokenit nousivat huimasti vuoden 2021 lopulla, mutta romahtivat vuoden 2022 alkupuoliskolla.

Ei-vaihtokelpoiset tokenit (NFT) menettivät käytännössä yhtä paljon arvoa kuin vaihtokelpoiset valuutat, kuten esimerkiksi Bitcoin. Vuodelle 2023 on kuitenkin luvassa ennätyksellisiä voittoja Web3:n saralla, sillä GameFille povataa räjähdysmäistä nousua , mikä nostaa myös NFT:iden ja metaversumiprojektien arvoa.

Pelaamisesta on tulossa yhä kiinteämpi osa kulttuuriamme, jota kuvastaa muun muassa se, että maailmanlaajuisten pelimarkkinoiden on määrä ylittää 250 miljardia dollaria vuoteen 2025 mennessä. Metaversumin, verkkopelaamisen ja GameFin tarjoamien ansaintamahdollisuuksien myötä metaversumin suosio kasvaa, ja joistakin metaversumikryptoista on tulossa arvokkaita.

Top 11 kryptomahdollisuudet metaversumissa

1. Metacade (MCADE) – yhteisövetoinen GameFi-keskittymä varastaa show’n

Metacade on yksi uusimmista ja jännittävimmistä metaversumikolikoista, joihin kannattaa sijoittaa vuonna 2023, ja sen presale on juuri alkamassa. Metacade on täysin hajautettu GameFi-keskittymä ja virtuaalinen pelihalli, jossa käyttäjillä on valta muokata pelaamisen tulevaisuutta.

Metacaden ytimessä on Play-to-Earn-pelaaminen, mutta pelaajien on mahdollista ansaita monella muullakin tavalla, kuten huippupelejä julkaisemalla, arvosteluja kirjoittamalla, tuoreimpiin peliturnauksiin osallistumalla ja panostamisella. Kun lisäkannustimena on ansaita kaikilla näillä tavoilla, suurin osa tuotosta menee suoraan pelaajille itselleen eikä yrityksille.

Palkinnot annetaan pelin alkuperäisenä rahana, MCADE:na.

Metacade-yhteisön jäsenet voivat kommunikoida reaaliajassa, keskustella ja äänestää peleihin tehtävistä muutoksista ja parannuksista. Tärkeä lisäys alustaan on Metagrants eli pelinkehittäjille tarjottava rahoituslähde, jonka avulla he voivat toteuttaa ideoitaan. Jäsenet äänestävät peliehdotuksista, ja voittaja saa rahoituksen pelinsä toteuttamiseen.

2. Decentraland (MANA) – virtuaalinen rakennusalusta

Decentraland on yksi alkuperäisistä metaversumitiloista, jossa käyttäjät voivat ostaa ja omistaa digitaalisia tontteja. Heillä on sen jälkeen mahdollisuus rakentaa maata haluamallaan tavalla, kuten luomalla pelejä tai markkinapaikkoja tulonlähteiksi. Maata on myös mahdollista vuokrata muille.

Yhtenä metaversumin parhaista kryptopaikoista Decentraland on saavuttanut hyvän maineen ja omistautuneen kannattajakunnan. Kryptovaluuttojen romahdus on kuitenkin pudottanut Decentralandin arvoa merkittävästi huippulukemiin nähden ja jättänyt sen virtuaalitontit kalliimmiksi kuin mitä markkinat näyttävät tällä hetkellä sietävän.

3. Quint (QUINT) – NFT-putiikkimyymälä

Quint on yksi parhaista metaversumikryptoista, joita kannattaa omistaa vuonna 2023, sillä se pyrkii sekoittamaan elementtejä metaversumista ja todellisesta maailmasta aivan uudella tavalla. Kuten monet muutkin parhaat metaversumiikryptoprojektit, käyttäjät voivat sen avulla ostaa ja myydä NFT-markkinapaikalla, panostaa tokeneilla sekä pelata ansaitakseen. Tämän lisäksi se järjestää superpanostustapahtumia, joissa pelaajat voivat ansaita reaalimaailman palkintoja, kuten hotelliyöpymisiä ja ravintola-alennuksia.

Quint luo myös putiikkityyppisen markkinapaikan, joka tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden painattaa, kehystää ja toimittaa NFT:tä, jotta he saavat digitaaliselle NFT:lleen käyttötarkoituksen myös fyysisessä maailmassa.

4. Sandbox (SAND) – virtuaalisen maailman luomisalusta

Decentralandin tapaan Sandbox on digitaalinen maailma, jossa käyttäjät voivat ostaa ja rakentaa omille tonteilleen, jolloin käyttäjät voivat päättää niiden käytöstä.

SoftBankin kokeneiden sijoittajien tukemana ja yhteistyössä Atari-peliyhtiön ja Lionsgate-tuotantoyhtiön kanssa Sandbox pyrkii luomaan ainutlaatuisia maailmoja (kuten työn alla oleva ”Hellboy”-teemainen projekti), joissa käyttäjät voivat tutkia, rakentaa, käydä kauppaa ja muutoin hyödyntää niitä parhaaksi näkemällään tavalla ansaitakseen digitaalisia SAND-tokeneita.

5. MetaHero (HERO) – todellisen elämän hyödykkeiden skanneri

MetaHero on niin ikään ainutlaatuinen lisä vuonna 2023 omistettavien metaversumikryptojen listalla. Se pyrkii muuttamaan metaversumia luomalla maailman suurimman ja realistisimman metaversumin hyödykkeiden kokoelman.

Jotta metaversumista tulisi mahdollisimman realistinen, MetaHero skannaa esineitä ja ihmisiä todellisesta maailmasta. Tämä tarkoittaa sitä, että digitaalisesti luodun avatarin sijaan käytössäsi on avatar, joka näyttää täsmälleen sinulta. Voit myös ostaa ja vaihtaa esineitä, jotka ovat tarkkoja kopioita todellisen maailman esineistä.

6. Axie Infinity (AXS) – hahmojen taistelukenttä

Tämä Pokemon-vaikutteinen peli sijoittuu Sky Mavis Studion luomaan digitaaliseen universumiin. Se antaa käyttäjille mahdollisuuden omistaa, päivittää ja käyttää taisteluissa omia olentojaan, joista käytetään nimitystä Axie.

Pelaajat voivat ansaita palkintoja suorittamalla tehtäviä ja muita aktiviteetteja universumissa. Päivittäinen ansaitsemismäärä on kuitenkin rajallinen, mikä on johtanut kiistanalaiseen omaisuuden vuokraamiseen. Vaikka kryptojen romahdus on vähentänyt sekä pelin arvoa että suosiota, sen tokenia pidetään edelleen yhtenä parhaista metaversumikryptoista, jonka omistaminen kannattaa.

7. NFT Worlds (WRLD) – Minecraftin inspiroima avoin maailma

Tämä huipputason metaversumikrypto on peräisin pelistä, jonka avoin maailma on saanut vaikutteita huippusuositusta Minecraftista tarjoten pelaajille tutun tunnelman, ohjauksen ja pelimekaniikan. Erilaisissa ”maailmoissa” käyttäjillä on valittavanaan lukuisia karttoja tutkittavaksi, jonka lisäksi he voivat rakentaa ja olla vuorovaikutuksessa muiden käyttäjien kanssa.

Pelaajat voivat luoda pelejä tai markkinapaikkoja, joissa pelin sisäiset tavarat voidaan vaihtaa reaalimaailman arvoon. Vaikka se ei virallisesti liitykään Minecraftiin, mahdollistaa se alustarajat ylittävän yhteensopivuuden. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, etä että kuka tahansa, jolla on Minecraft-tili, voi myös käyttää NFT Worldsia.

8. Star Atlas (ATLAS) – Sci-Fi MMORPG-peli

Star Atlas tarjoaa jättimäisen moninpelimäisen metaversumin, jossa pelaajien on valittava yksi kolmesta ainutlaatuisesta ryhmittymästä, jotka taistelevat alueiden ja resurssien hallinnasta. Tässä pelissä yhdistyvät MMORPG:n laaja maailma ja GameFin NFT:n ansaintamahdollisuudet, joka mahdollistaa pelaajille ansaitsemisen taistelun, käsitöiden ja kiltasodankäynnin keinoin.

Pelaajilla on mahdollisuus vaikuttaa taistelujen lopputulokseen tai tutkia scifi-universumia räätälöidyllä avaruusaluksellaan löytääkseen pelin sisäisiä hyödykkeitä, joilla on todellista arvoa.

9. Illuvium (ILV) – avoimen maailman RPG

Illuviumissa yhdistyvät Axie Infinity -pelistä tuttu olentojen kasvatus sekä avoimeen maailmaan sijoittuva roolipeli, jossa käyttäjät voivat tutkia elinvoimaista ja kaunista ympäristöä, suorittaa tehtäviä ja löytää Illuvial-nimisiä olentoja. Kullakin Illuvialilla on omat luokkansa, kykynsä, vahvuutensa ja heikkoutensa, ja koska niitä on yli sata erilaista, niiden kaikkien kerääminen vie aikaa.

Niitä voi myös vaihtaa ILV-tokeneihin käyttäjien kesken, samoin kuin mukautettuja kuoseja ja muita keräilyesineitä. Koska ILV:tä tullaan laskemaan kiertoon ainoastaan kymmenen miljoonaa kappaletta, voi sen arvo voi nousta pelin suosion kasvun myötä. Huima kasvupotentiaali tekee Illuviumista yhden parhaista metaversumikryptoista.

10. Wizardia (WZRD) – fantasian ja taikuuden RPG

Seuraavaksi listalla on Wizardia, suosittu fantasiaroolipeli, jossa käyttäjät luovat omia ainutlaatuisia hahmojaan, nostavat niiden tasoa ja päivittävät varusteitaan yrittäessään kehittyä huipputason velhoksi. Peli tarjoaa kauniin visuaalisen ilmeen lisäksi myös hurjia PvP- ja PvE-taisteluita, joissa käyttäjien on käytettävä sekä strategiaa että voimaa noustakseen pelin parhaiden velhojen ranking-listalla ja ansaitakseen WZRD-tokeneita. Tokenin pudottua kryptojen romahduksen seurauksena huippulukemistaan, Wizardia tarjoaa edullisen pääsyn parhaiden metaversumikryptojen maailmaan.

11. Lucky Block (LBLOCK) – NFT-lottopeli

Lucky Block on erilainen NFT-peli. Se muistuttaa lottopeliä, jossa käyttäjillä on mahdollisuus voittaa suuriakin palkintoja, kuten lippuja MM-otteluihin tai luksusautoja.

Lohkoketjuun sidotun loton ansiosta pelaajat voivat olla varmoja siitä, että palkinnot jakautuvat tasapuolisemmin ja oikeudenmukaisemmin, vaikka suurempien palkintojen saamiseksi onkin ostettava Platinum Roller’s Club NFT:tä, joka on tietysti pelin tarjoamista NFT:istä kalliimmasta päästä.

Metaversumin parhaat kryptot vuodelle 2023 ja siitä eteenpäin

Vuoden 2022 kryptokriisi on laskenut monien parhaiden metaversumikryptojen arvoa, mikä voi vaikuttaa negatiivisesti niiden kykyyn saavuttaa uusia huippulukemia vuonna 2023. Onneksi Metacaden kaltaisilla uudemmilla metaversumihankkeilla ei ole yhteyttä kryptokriisiin, minkä johdosta sillä on huomattavasti paremmat mahdollisuudet nousta nopeasti arvossaan muihin metaversumitokeneihin verrattuna.

Koska kyseessä on GameFi-keskittymä, jossa käyttäjät voivat olla vuorovaikutuksessa toistensa kanssa ja ansaita MCADE-tokeneita erilaisista peleistä ja tehtävistä, kuten testaamisesta, arvostelujen kirjoittamisesta, alfojen jakamisesta ja panostamisesta, voi Metacade tarjota helpostikin yhden parhaista sijoitusmahdollisuuksista ja pääsyn hyviin tienesteihin vuonna 2023 ja siitä eteenpäin.

Siitä on kehkeytymässä peliharrastajien ja pelinkehittäjien yhteinen paikka, jossa he voivat yhdessä luoda metaversumipelaamisen tulevaisuutta. Metacade tarjoaa tilan, jonka suosion ja arvon odotetaan kasvavan nopeasti.

Sen 9-vaiheinen presale on tällä hetkellä täydessä vauhdissa. Alkuvaiheessa on tarjolla 125 MCADE-tokenia yhdellä dollarilla, mutta niiden hinta kallistuu jokaisessa vaiheessa, jolloin lopullinen hinta on 50 MCADE-tokenia yhtä dollaria kohden. Presalessa on saatavilla vain 1,4 miljardia tokenia, joten ne myydään todennäköisesti nopeasti loppuun. Jotta pääset hyötymään tästä metaversumin pelimahdollisuudesta, on siihen syytä liittyä niin aikaisin kuin mahdollista.