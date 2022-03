Top 3 kolikkoa, jotka ostaa metaversumi-verilöylyn jälkeen

Metaversumi-kolikot ovat tällä hetkellä paineen alla. Vaikka laajemmilla kryptomarkkinoilla on ollut vaikeuksia viime aikoina, näyttää siltä, että metaversumi-tokeneihin on itse asiassa kohdistunut kova isku. Mutta tämä tarjoaa sijoittajille ainoastaan uusia mahdollisuuksia ostaa omaisuutta halvalla. Onko dippi sen arvoinen?

Useimmat metaversumi-kolikot ovat laskeneet arvossaan yli 90 % verrattuna viimeaikaisiin huippuihin.

Kyseisillä kolikoilla on kuitenkin vielä hyvin paljon potentiaalia.

Viimeaikaiset dipit voivat olla täydellisiä sekä lyhyen että pitkän aikavälin treidaukseen.

Olemme luoneet luettelon metaversumista kiinnostuneille kolmesta kolikosta, joiden pitäisi olla sen arvoisia.

Decentraland (MANA)

Decentraland (MANA) on virtuaalinen alusta, jonka avulla ihmiset voivat rakentaa digitaalisia yhteisöjä. Voit omistaa virtuaalisen kiinteistön ja olla vuorovaikutuksessa muiden käyttäjien kanssa. MANA, Decentraland-alustan alkuperäinen token, oli valtava esiintyjä vuonna 2021.

Tietolähde: Tradingview

Mutta helmikuun huipun jälkeen, se on ollut vapaassa pudotuksessa siitä lähtien. Tämänhetkisten arvioiden mukaan, MANA on nyt lähes 60 % alempi viimeaikaisista huipuistaan. Tämä on äärimmäinen lasku sekä lyhytaikaisille treidaajille että pitkän ajan sijoittajille. Kirjoitushetkellä MANA oli arvoltaan 2,26 dollaria ja sen markkina-arvo oli noin 4,1 miljardia dollaria.

Victoria VR (VR)

Victoria VR (VR) on metaversaali microcap-token, joka on myös saanut osakseen painetta. Token perustuu Victoria VR MMORPG -virtuaalitodellisuus-universumiin. Kirjoitushetkellä sen markkina-arvo oli noin 100 miljoonaa dollaria. Useimmissa tapauksissa, kun suuret kolikot, kuten MANA, kerääntyvät, microcap-tokeneilla on taipumus saada suurempia voittoja. Victoria VR (VR) voisi antaa sijoittajille mahdollisuuden tehdä tuottoa.

Stacks (STX)