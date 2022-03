Top 3 kryptokolikkoa, jotka aloittelijat yllättäen sivuuttaa

Monille krypton pariin hyppääville aloittelijoille on ensimmäistä kertaa paljon kolikoita mielessä. Mutta useimmissa tapauksissa painopiste on suurempissa vakiintuneissa kryptovaluutoissa, kuten Bitcoinissa tai Ethereumissa. Näiden mega-cap -valuuttojen ostamisessa ei ole mitään vikaa, mutta näin on erittäin helppoa jättää huomiotta muut tärkeät kolikot. Tässä syy:

Useimmilla aloittelevilla kryptosijoittajilla ei yleensä ole tarpeeksi tietoa kryptoista

Piilotettujen helmien löytäminen kryptomarkkinoilta ei ole koskaan helppoa

Aloittelijat ovat tyypillisesti luonteeltaan erittäin riskialttiita

Tästä huolimatta on tärkeää tietää joitain sellaisia kolikoita, joita aloitteleva sijoittaja yllättäen välttelee. Tässä luettelo.

Monero (XMR)

Monero (XMR) on itse asiassa yksi kolikko, joka on käynyt kauppaa kryptomarkkinoilla vuosia. Itse asiassa olisi outoa harkita Bitcoinia ja olla ottamatta huomioon myös Moneroa. Lisäksi kolikko on saanut paljon mediahuomiota vuosien varrella, ja on mahdollista, että olet jo törmännytkin siihen.

Tietolähde: Tradingview

Mutta aloittelijat eivät anna Monerolle mahdollisuutta yksinkertaisesti siksi, etteivät he ymmärrä kuinka tämä tietosuojatoken toimii. Mutta tämä on virhe, sillä XMR:llä on vielä niin paljon potentiaalia piilotettuna.

USD Coin (USDC)

Kaikki kryptoa ostavat eivät välttämättä halua 10-kertaistaa rahojaan. On myös paljon sellaisia, jotka haluavat ostaa kryptoa varallisuuden säilytyspaikaksi. On tietenkin monia kolikoita, jotka tarjoavat sen, mutta jos et halua ottaa riskejä, USD Coin (USDC) on silloin ihanteellinen vaihtoehto.

Yearn Finance (YFI)