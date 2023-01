Top 7 metaversumipelit, joihin sijoittaa vuonna 2023

Metaversumipelit laajenevat ja kehittyvät jatkuvasti. Teknologia tarjoaa pelaajille uusia ansaintamahdollisuuksia ja uusia tapoja tutkia immersiivistä ympäristöä verkossa, mikä nostaa ne kysytyimpien sijoitusmahdollisuusten joukkoon.

Tässä artikkelissa käsitellään ja arvioidaan parhaita metaversumipelejä niiden sijoituspotentiaalin mukaan:

Metacade (MCADE) Axie Infinity (AXS) Gods Unchained (GODS) Decentraland (MANA) Enjin (ENJ) The Sandbox (SAND) Star Atlas (ATLAS)

1. Metacade (MCADE)

Metacade on kaikkien metaversumipelien joukossa paras sijoitusmahdollisuus vuonna 2023. Metacade rakentaa lohkoketjun suurinta pelihallia, joka tarjoaa erilaisia arcade-tyylisiä pelejä, joissa kaikissa on play-to-earn (P2E) -mekaniikka. Pelaajat voivat kilpailla PvP-turnauksissa ja ansaita rahapalkintoja edetessään näissä klassisissa arcade-peleissä loputtomilla tasoilla.

Tämän lisäksi Metacadesta tulee koko GameFi-yhteisön keskeinen keskus. Alustalla voi tavata muita pelaajia ja tutustua uusimpiin trendeihin, ja pelaajat palkitaan MCADE-tokeneilla siitä, että he jakavat hyödyllistä tietoa yhteisön kesken.

Metacade on ytimeltään yhteisölähtöinen. Yhteisöllä on pääsy maksullisiin betatestausrooleihin, joissa pyritään löytämään mahdolliset virheet ja optimoimaan pelattavuutta ennen uusien pelien virallista julkaisua. Metacaden käyttäjät saavat ainutlaatuisen näkemyksen pelinkehitysprosessista ja samalla ponnahduslaudan uran aloittamiseen Web3:n parissa.

Miksi ostaa MCADE:a?

Metacade tukee metaversumipelien kehittämistä suoraan Metagrants-ohjelmansa kautta. Metagrantteja myönnetään kaikkein kysytyimmille lohkoketjupeleille, mikä voi auttaa lisäämään GameFi-sektorin innovaatioita.

MCADE-token on myös aivan uusi. Se houkutteli hiljattain 1,12 miljoonan dollarin arvosta sijoituksia vain kolmessa viikossa presalensa aikana. MCADE on tällä hetkellä hinnoiteltu vain 0,01 dollariin tokenia kohti, ja sillä on potentiaalia nousta yli yhden dollarin vuoden 2023 aikana, kun se on täysin kehittynyt.

2. Axie Infinity (AXS)

Axie Infinity (AXS) on digitaalinen keräilykorttipeli, joka on rakennettu Ethereum-lohkoketjulle. Axiet ovat ainutlaatuisia virtuaalisia lemmikkejä, joilla on erilaisia taitoja, tilastoja ja taustatarinoita. Pelaajat voivat kerätä näitä eläimiä ja parantaa niiden tasoa edetessään pelissä.

Axie Infinity -metaversumipeliä on kuvailtu Pokemonin ja Tamagotchin risteytykseksi. Kuten nämä molemmat pelit ennen sitä, Axie Infinity on osoittautunut erittäin suosituksi pelaajien keskuudessa ympäri maailmaa. Lokakuussa 2021 Axie Infinityllä oli yli kaksi miljoonaa päivittäistä käyttäjää , mikä tekee siitä yhden lohkoketjun käytetyimmistä hajautetuista sovelluksista (dApp).

Axie Infinity oli yksi ensimmäisistä peleistä, joissa hyödynnettiin lohkoketjupohjaisen pelin luomisessa ei-vaihtokelpoisia tokeneita (NFT). Axie Infinity teki GameFi-sektorin tunnetuksi, kun se lanseerattiin vuonna 2018, ja sittemmin AXS-token on noussut markkina-arvoltaan 50 parhaan kryptovaluutan joukkoon.

Miksi AXS on ostamisen arvoinen?

Axie Infinity on yksi alkuperäisistä lohkoketjupeleistä, ja sen kehitys pohjautuu ainutlaatuiseen suunnitteluun. Ronin-silta on Ethereumin sivuketju, joka on rakennettu erityisesti Axie Infinityä varten parantamaan pelin yhteensopivuutta lohkoketjun kanssa.

Ajan myötä AXS-tokenin odotetaan toipuvan täysin karhumarkkinoista. AXS:n hinta on tällä hetkellä 6,31 dollaria, ja sen kaikkien aikojen korkein arvo on 166 dollaria. AXS-tokenilla on potentiaalia palata takaisin tälle korkeammalle arvolle ajan myötä, mikä tekee siitä toiseksi parhaan metaversumipelin, johon kannattaa sijoittaa vuoden 2023 aikana.

3. Gods Unchained (GODS)

Gods Unchained on online-strategiapeli, jossa pelaajat vaihtavat NFT:tä, päivittävät pakkaa ja kilpailevat muita pelaajia vastaan voitosta. Gods Unchained -metaversumipeli hyödyntää P2E-mekaniikkaa, joka tarjoaa pelaajille rahapalkintoja, kun he voittavat taisteluita ja laajentavat NFT-valikoimaansa.

Projektia johtaa kokenut tiimi, johon kuuluu Magic: The Gathering Arenan (MTGA) entisenä pelinjohtajanana tunnettu Chris Clay. Gods Unchained toimii samalla tavalla kuin MTGA, mutta sen lisäetuna ovat itse omistetut digitaaliset varat ja pelaajien integroidut taloudelliset palkkiot.

Gods Unchained on kerännyt merkittävän kannattajakunnan sen jälkeen, kun kehitys alkoi vuonna 2018. Peli on myynyt miljoonia yksittäisiä vaihtokortteja ja lanseerasi marraskuussa 2021 alustalle sen natiivin tokenin, GODS:in.

Miksi GODS on ostamisen arvoinen?

Gods Unchained on vakiintunut metaversumipeli, jossa on suhteellisen uusi token. GODS-token lanseerattiin härkämarkkinoiden loppuvaiheessa vuonna 2021, joten sen nykyinen 0,1997 dollarin hinta ei kuvasta sen arvoa tarkasti.

Kun laajemmat kryptomarkkinat elpyvät ennen seuraavia härkämarkkinoita, GODS voi nousta merkittävästi ja sen hinta elpyä. Härkämarkkinat tuottavat tunnetusti parabolisia nousuja uusille tokeneille. GODS hyötyy tästä noususta, ja sen kehityksen varmuutta lisää se, että se on jo nyt laajasti käytetty metaversumipeli.

4. Decentraland (MANA)

Decentraland on metaversumipeli, jossa käyttäjät voivat ostaa digitaalisia tontteja ja rakentaa ainutlaatuisia sovelluksia ja kokemuksia. MANA-tokenia käytetään vaihtovälineenä Decentraland-alustalla, mikä antaa pelaajille mahdollisuuden hankkia LAND-tokeneita – ainutlaatuisia NFT-tokeneita, jotka edustavat virtuaalisia kiinteistölohkoja.

Käyttäjät voivat rakentaa ostamalleen LAND:lle mitä tahansa, kuten taidegallerioita, puolustuskursseja, kokoushuoneita ja melkeinpä mitä tahansa, mitä kuvitella saattaa. Luomuksia voidaan tutkia ja hyödyntää monin eri tavoin, sillä käyttäjät hallitsevat täysin omaisuuttaan Decentraland-alustalla.

Decentraland edistää metaversumipelien laajentumista tukemalla käyttäjien tuottamaa sisältöä ( UGC ) pelin perustana. Alustan avulla kuka tahansa voi ostaa ja myydä digitaalista omaisuutta metaversumissa, mikä poistaa digitaalisen kiinteistön markkinoille pääsyn esteitä ja kannustaa parempaan käyttäjäkokemukseen suuremman henkilökohtaisen hallinnan ansiosta.

Miksi MANA on ostamisen arvoinen?

Decentraland voi edesauttaa metaversumiteknologian käyttöönottoa ainutlaatuisen mekaniikkansa ansiosta. Alusta voi palvella yksittäisiä sisällöntuottajia ja yrityksiä, jotka haluavat luoda virtuaalisia kokemuksia. Tämä mahdollistaa aivan uusia tapoja olla vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa internetin välityksellä, mikä voi osoittautua ajan myötä yhä suositummaksi.

MANA-tokenin hinta on tällä hetkellä 2,00 dollaria, joka vaikuttaa aliarvostetulta. Asiantuntijat ennustavat MANA:lle merkittäviä voittoja tulevina vuosina metaversumin yleistyessä, mikä tekee siitä neljänneksi parhaan metaversumipelin, johon kannattaa sijoittaa vuoden 2023 aikana.

5. Enjin (ENJ)

Enjin (ENJ) on lohkoketjupohjainen alusta, joka helpottaa metaversumipelien kehittämistä. Alustan tavoitteena on tehdä pelin sisäisten digitaalisten varojen luomisesta, hallinnasta ja kaupankäynnistä helpompaa. Kuka tahansa voi luoda NFT:tä helposti Enjinissä, sillä projekti tarjoaa joukon työkaluja, jotka tekevät prosessista yksinkertaisen ja intuitiivisen.

Enjin tarjoaa myös joitakin ainutlaatuisia ominaisuuksia, jotka on kehitetty erityisesti parantamaan käyttäjäkokemusta metaversumipeleissä. ENJ-tokenit lukitaan alustalla luotuihin NFT:iin, mikä tarjoaa välittömän likviditeetin pelaajille. Tämä ominaisuus mahdollistaa välittömät kaupat edullisesti.

Miksi ENJ on ostamisen arvoinen?

GameFi:n suosio jatkaa kasvuaan, ja NFT-teknologia on edelleen alan perustana. Enjin voi auttaa optimoimaan monien lohkoketjupelien käyttäjäkokemusta parantamalla NFT:iden transaktioiden nopeutta ja läpinäkyvyyttä monissa eri lohkoketjupeleissä, mikä antaa sille merkittävää arvoa laajemmassa GameFi-ekosysteemissä.

ENJ-tokenin hinta on tällä hetkellä 0,247987 dollaria, eli se on romahtanut kaikkien aikojen korkeimmasta 4,82 dollarista. Enjin Networkin odotetaan laajentavan pelien ekosysteemiä, ja ENJ-token hyötyy tämän seurauksena suuresta kysynnästä ja hinnan noususta. ENJ on huippuprojekti, johon kannattaa sijoittaa, sillä se tukee suoraan metaversumipelien kasvua.

6. The Sandbox (SAND)

The Sandboxissa käyttäjät voivat luoda oman digitaalisen maailmansa ja tutkia lukemattomia muiden pelaajien luomia pelikokemuksia. Toisin kuin muut metaversumipelit, jotka keskittyvät taisteluun ja aktiiviseen pelaamiseen, The Sandbox kannustaa pelaajia tutkimaan ympäristöä, vaihtamaan ajatuksia ystävien kanssa ja rakentamaan omia maailmojaan.

The Sandbox keskittyy UGC:hen ja tuo pelivarojen rakentamisen helpommin kaikkien ulottuville. Käyttäjät voivat luoda pelejä ilman ohjelmointikokemusta, mikä voi ajan mittaan edistää pelikehityksen innovatiivisuutta.

The Sandboxia on verrattu Minecraftiin, koska se keskittyy UGC:hen. Minecraft on kaikkien aikojen suosituin PC-peli, mikä kuvastaa The Sandboxin tarjoaman kokemuksen laajamittaista kysyntää.

Miksi SAND on ostamisen arvoinen?

SAND on vaihtoväline, jonka avulla käyttäjät voivat ostaa ja myydä pelivaroja alustalla. The Sandbox on suosittu metaversumipeli, joka houkutteli yli kaksi miljoonaa aktiivista käyttäjää maaliskuussa 2022, ja alustan odotetaan kasvavan edelleen ajan myötä.

0,413 dollarin hinnalla SAND:in arvon odotetaan kasvavan merkittävästi tulevina vuosina. Tästä syystä se on yksi parhaista metaversumiprojekteista, joihin kannattaa sijoittaa vuoden 2023 aikana.

7. Star Atlas (ATLAS)

Star Atlas on futuristinen metaversumipeli, joka sijoittuu avaruuteen. Metaversumissa hyödynnetään Unreal Engineä, joka auttaa tuottamaan elokuvamaisia grafiikoita, joissa pelaajat voivat uppoutua tajunnanräjäyttävään 3D-maailmaan. Pelaajat voivat tutkia maailmankaikkeutta, suorittaa uusia haasteita sekä rakentaa kokonaisia kaupunkeja ostettujen tonttien ja vaihdettavien omaisuuserien avulla.

NFT:itä voi ostaa, myydä ja päivittää ATLAS-tokenilla. Kaupattaviin esineisiin kuuluu avaruusalus, miehistön jäseniä, tontteja ja muita esineitä, joita voi käyttää pelikokemuksen parantamiseen. Peli käyttää P2E-mekaniikkaa tuottaakseen rahallisesti arvokkaita palkintoja kaikille pelaajille.

Miksi ATLAS on ostamisen arvoinen?

Star Atlas julkaistiin vuonna 2021, ja siitä on sittemmin tullut merkittävä nimi metaversumipelien joukossa. Alusta on ainutlaatuinen kokemus, joka vie pelaajat ulkoavaruuteen ja tarjoaa mukaansatempaavan juonen, kehittyneet grafiikat sekä integroituja taloudellisia palkintoja.

ATLAS:in arvon odotetaan kasvavan huomattavasti sen nykyisestä 0,00292817 dollarin hinnasta. Kyseessä on ehdottomasti yksi parhaista metaversumipeleistä, joita kannattaa seurata vuoden 2023 aikana, sillä sijoitus tällä hintatasolla voi tuottaa huomattavia tuottoja ajan mittaan.

Metacade: Paras metaversumipeli sijoittamiseen vuonna 2023

MCADE-tokenin presale myytiin loppuun sen betavaiheessa huippunopeasti. MCADE:n hinta alkoi 0,008 dollarista ja kohoaa vähitellen 0,02 dollariin presalen aikana. Koska Metacadella on potentiaalia nousta yhdeksi suurimmista kryptoprojekteista lähivuosina, MCADE-presale voi olla vuoden 2023 suurin sijoitusmahdollisuus.

