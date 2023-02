Top metaversumikryptoprojektit Metacade (MCADE) ja Decentraland (MANA) – hintaennusteet helmikuulle

Yksi asia on käymässä selväksi: perinteiset pelinimikkeet eivät tulevaisuudessa pysty vastaamaan metaversumin kryptoprojekteihin. Kehittyneiden pelikokemusten ja integroitujen taloudellisten palkkioiden yhdistelmä on suorastaan vallankumouksellinen, ja se on johtanut joidenkin alan huippuhankkeiden kohdalla nousujohteisiin hintaennusteisiin.

Metacaden (MCADE) ja Decentralandin (MANA) hintaennusteet näyttävät erinomaisilta vuodelle 2023. Kysymys kuuluukin, onko MCADE:n tai MANA:n hintaennuste nousemassa korkeammaksi.

Eräät tämän hetken parhaista sijoitusmahdollisuuksista ovat metaversumipeliprojekteja

Parhaat metaversumikryptotokenit ovat kasvaneet merkittävästi viime vuosina. Decentraland (MANA) nousi arvossaan lanseerauspäivänsä jälkeen yli 200-kertaiseksi kaikkien aikojen huippuunsa (ATH) vuonna 2021. Nyt upouusi metaversumikrypto nimeltä Metacade , joka on vielä varhaisimmassa sijoitusvaiheessaan, näyttää olevan valmis tekemään samanlaisen liikkeen lähivuosina.

MANA:n hintaennuste vaikuttaa entistä enemmän nousujohteiselta, kun laajemmat kryptovaluuttamarkkinat alkavat toipua pitkäaikaisesta laskusuuntauksesta. Tämän trendin myötä MANA:n hintaennuste laski merkittävästi, ja MANA-token menetti 90 % ATH-arvostaan.

Sitä vastoin Metacade näyttää tulevina kuukausina erittäin nousujohteiselta. MCADE-token käynnisti hiljattain presale-tapahtuman, joka on houkutellut yli 4,5 miljoonan dollarin arvosta sijoituksia erittäin lyhyessä ajassa.

MCADE näyttää nyt kypsältä tuottamaan suuria voittoja tokeninsa presalen päätyttyä. Mutta kuinka korkealle se voisi nousta? Pystyykö se päihittämään MANA:n ja nousemaan yhdeksi Web3:n arvokkaimmista metaversumikryptoprojekteista.

Mikä on Decentraland (MANA)?

Decentraland on laaja virtuaalitodellisuuden metaversumi, jonka avulla käyttäjät voivat ostaa ja myydä digitaalisia kiinteistöjä. Decentralandissa ostettavat tontit ovat täysin muokattavissa, joten käyttäjät voivat luoda minkä tahansa digitaalisen kokemuksen virtuaalitodellisuuden kartalle.

Decentralandista on tullut johtava metaversumin kryptoprojekti, koska se keskittyy käyttäjien tuottamaan sisältöön (UGC). Maailma on jaettu kaupunginosiin, minkä ansiosta kuka tahansa voi päästä käsiksi laajaan valikoimaan erilaisia kokemuksia, mukaan lukien Las Vegas -tyyliset uhkapelit, NFT-taidegalleriat ja play-to-earn-pelit.

Decentralandin hintaennuste 2023: Saavuttaako MANA $2 arvon?

MANA:n hintaennuste ennustaa trendin kääntyvän tulevina kuukausina. Vaikka MANA on merkittävän hinnanlaskun jälkeen löytänyt tiensä yhden dollarin rajapyykin alapuolelle, MANA-hintaennuste asettaa kahden dollarin vastustustason vuoden keskeiseksi hintatavoitteeksi.

Mikä on Metacade (MCADE)?

Metacadesta on tulossa ketjun jännittävin pelihalli. Se on metaversumin kryptoalusta, joka tarjoaa kasvavan valikoiman jännittäviä play-to-earn -kokemuksia sekä vakuuttavia ansaintamekanismeja, jotka voivat tehdä alustasta erittäin suositun Web3-käyttäjien keskuudessa.

Täysin yhteisölähtöisen Metacade-hankkeen keskeisenä tavoitteena on tulla vilkkaaksi, sosiaaliseksi keskukseksi kaikille pelaajille ja kryptoharrastajille. Se pyrkii palkitsemaan uskollisia sisällöntuottajia, yhdistämään käyttäjiä työmahdollisuuksiin ja rahoittamaan lohkoketjupelaamisen tulevaisuutta suoraan kehityksensä aikana.

Ei ole epäilystäkään, etteikö Metacadella ole uskomaton potentiaali tulevaisuuden kasvuun. Lohkoketjuteknologiaa hyödyntävänä kattavana metaversumin kryptoalustana sillä on oivat mahdollisuudet tarjota parempia käyttäjäkokemuksia verrattuna nykyiseen peliteollisuuteen, joka kaipaa kipeästi ravistelua.

Kuinka MCADE toimii?

Metacade tarjoaa käyttäjilleen sekä satunnaisia että kilpailullisia pelikokemuksia. Käyttäjät voivat pelata yksin, edetä tasoilla ja yrittää voittaa arcaden huippupisteet tai jopa osallistua maksullisiin turnauksiin, joissa on mahdollisuus voittaa avokätisiä MCADE-palkintoja.

Lisäksi Metacadessa on kehittynyt kannustinrakenne, jolla luodaan alan johtava keskus GameFi-alfalle. Käyttäjät voivat ansaita MCADE-tokeneita vastineeksi siitä, että he yksinkertaisesti jakavat omia näkemyksiään, julkaisevat peliarvosteluja ja ovat vuorovaikutuksessa muiden käyttäjien kanssa, ja sisällöntuottajat palkitaan suoraan heidän panoksestaan.

Käyttäjille, jotka haluavat aloittaa uransa Web3:n parissa, Metacaden Work2Earn-ominaisuus on korvaamaton palvelu. Vuodesta 2024 alkaen Metacade sisältää kryptotyöpaikkaportaalin kokopäiväisiä työpaikkailmoituksia varten. Sitä ennen hanke pyrkii tarjoamaan myös osa-aikaisia keikkatöitä ja pelien testausmahdollisuuksia, joissa käyttäjät voivat ansaita kryptona maksettavaa tuloa.

Metacaden hintaennuste 2023: Saavuttaako MCADE $1 arvon?

Metacaden ainutlaatuiset ominaisuudet tekevät siitä hyvin selkeän ja kattavan metaversumin kryptoalustan. Se tarjoaa laajemman palvelukokonaisuuden kuin valtaosa GameFi-hankkeista , ja tämä on saanut monet spekuloimaan, että se voisi nousta metaversumeiden Top 3 -listalle markkina-arvon perusteella.

Vuosi 2023 näyttäisi siis olevan vuosi, jolloin MCADE lähtee nousuun. Metacade-alusta lanseerataan suurelle yleisölle, presale saatetaan päätökseen ja MCADE-token asetetaan saataville pörsseissä. Tätä silmällä pitäen MCADE voi saavuttaa 50-kertaisen tuoton ja rikkoa nopeasti yhden dollarin rajan.

MCADE vs MANA hintaennuste: kumpi nousee enemmän?

Vaikka MANA:n hintaennuste on ollut viime vuosina nousujohteinen, se ei todennäköisesti pysty voittamaan MCADE:n odotettua kasvua. MANA:n hintaennuste ennustaa Decentralandille nelinkertaista tuottoa, kun taas MCADE:n odotetaan tuottavan vähintään 50-kertaisen tuoton.

Ajan mittaan Metacade voisi kilpailla parhaiden metaversumikryptoprojektien kanssa. Jos haluat päästä mukaan, suuntaa Metacaden verkkosivuille ja osta mahdollisimman monta MCADE-tokenia ennen presalen päättymistä. Hinta nousee 0,008 dollarista 0,02 dollariin Metacaden presalen aikana, ja asiantuntijat odottavat sen nousevan 0,20 dollariin vuoden 2023 aikana.