Laajemmat kryptomarkkinat ovat aloittaneet toukokuun hieman pettyneissä tunnelmissa. Jotkut tärkeimmistä kolikoista, kuten Bitcoin ja Ethereum, ovat kaikki pudonneet jyrkästi huhtikuun nousuistaan. Vaikka tämä on huolestuttavaa, se tarkoittaa, että on myös hyvä tilaisuus ostaa kunnollisia dippejä. Tässä syyt, miksi:

Huolimatta vuoden 2022 hitaasta alusta, kryptoteollisuuden odotetaan edelleen menestyvän muita omaisuusluokkia paremmin

Kryptomarkkinoiden pitkän aikavälin näkymät ovat edelleen positiiviset viimeaikaisista vastatuulesta huolimatta

Koskaan ei ole ollut parempaa aikaa ostaa kryptoa kuin nyt hintojen perusteella

Joten, jos tarkastelet toukokuun dippiä ja mietit, minne laittaisit rahasi, seuraavassa kolme kolikkoa.

Solana (SOL)

Solana (SOL) on usein luokiteltu yhdeksi markkinoiden jännittävimmistä kryptoprojekteista. Mutta vuosi 2022 ei ole oikeastaan tuottanut altcoinille suurta menestystä. Sen sijaan SOL on nähnyt jyrkkiä ja johdonmukaisia tappioita.

Se käy nyt kauppaa alhaisimmillaan tänä vuonna, ja tämä tarjoaa sijoittajille täydellisen mahdollisuuden ostaa. Itse asiassa Solanalla on realistinen mahdollisuus kasvaa vähintään kolminkertaisesti tämän vuoden aikana. Nykyinen lasku on siten vain lyhytaikainen.

Cosmos (ATOM)

Cosmos (ATOM) on yksi kolikko, joka ei usein saa ansaitsemaansa huomiota. Projekti on kasvanut melko tasaisesti viimeisten kuukausien aikana. Kuitenkin, kuten monet muut altcoinit, se pysyy laskutrendissä, koska sijoittajien mieliala parantuu hitaasti kaikkialla markkinoilla. Mutta kun kryptomarkkinat toipuvat, ATOM on yksi suurimmista voittajista.

Waves (WAVES)