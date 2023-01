TRON-hintaennuste: TRX ja MCADE ovat nousussa vuonna 2023. Onko nyt hyvä aika sijoittaa?

Tronin (TRX) hintaennuste näyttää vahvalta tulevaisuutta ajatellen, ja nyt on mainio hetki sijoittaa sen tokeniin. Upouusi projekti nimeltä Metacade (MCADE) saattaa kuitenkin olla lähivuosina kaikkein parhaiten menestyvä token.

MCADE:n voittopotentiaali on viimeaikaisten raporttien mukaan paljon suurempi kuin Tronin hintaennuste, mikä tarkoittaa, että nyt on hyvä aika sijoittaa ennen kuin hinnat alkavat nousta.

Metacade vaikuttaa parhaimmalta kryptolta, jota ostaa vuonna 2023

Kryptomarkkinat saattavat alkaa piristymään vuoden 2023 aikana, ja Tron ja Metacade ovat valmiina kasvuun, kun vääjäämätön trendin muutos tapahtuu. Vuonna 2022 hinnat laskivat kautta linjan, ja monet altcoinit menettivät yli 90 % arvostaan, mutta nämä kaksi tokenia ovat hyvissä asemissa tulevaisuutta varten. Tästä syystä juuri nyt on hyvä aika sijoittaa.

”BTFD!” on yleinen sanonta Web3:ssa. Karhumarkkinoiden alamäissä sijoittajilla on käsissään suurin tuottopotentiaali, mikä on keskeinen syy siihen, miksi juuri nyt on hyvä hetki sijoittaa sekä TRX:ään että MCADE:hen. Vaikka TRX on ollut olemassa jo jonkin aikaa, MCADE on aivan uusi GameFi-alusta, joka on herättänyt laajaa kiinnostusta viime viikkoina.

MCADE:n betavaiheessa kerättiin 1,12 miljoonan dollarin arvosta rahoitusta reilussa kolmessa viikossa. Hanke on myös kaksinkertaistanut seuraajamääränsä sosiaalisessa mediassa, ja näyttää siltä, että siitä tulee ajan mittaan yksi lohkoketjupelaamisen johtohahmoista.

Mikä on Metacade (MCADE)?

Metacade on ensimmäinen yhteisölähtöinen pelihalli ja suurin Web3:sta löytyvä foorumi laatuaan. Se tarjoaa monia erilaisia Play2Earn-pelejä, ja sen tavoitteena on tulla koko GameFin keskeiseksi keskukseksi.

Projekti tarjoaa kehittyneitä kryptopelimekaniikkoja ja valtavan määrän ainutlaatuisia ominaisuuksia. Käyttäjät pääsevät käsiksi lohkoketjupelaamisen arvokkaimpiin alfoihin, mukaan lukien uusimmat trendit ja vinkit, joilla pelikokemuksesta saa parhaan mahdollisen hyödyn irti.

Metacade pyrkii myös tukemaan suoraan GameFi-sektorin laajentumista. Metagrants-ohjelman avulla pelinkehittäjät voivat lähettää sijoitusehdotuksia yhteisölle, joka äänestää, mitkä uudet pelit ovat parhaita. Eniten ääniä saaneet kehittäjät saavat alkuvaiheen rahoitusta uuden arcade-nimikkeen kehittämiseen.

Kuinka MCADE toimii?

Metacaden Play2Earn -pelihalli tarjoaa sekä rentoa että kilpailullista pelaamista. Pelaajat voivat ansaita MCADE-tokeneita etenemällä tasoilla loputtomasti ja yrittämällä päihittää huipputuloksensa tai kilpailemalla muita käyttäjiä vastaan Metacaden järjestämissä maksullisissa turnauksissa.

Tämän lisäksi Metacade palkitsee käyttäjiä heidän osallistumisestaan yhteisöön. Create2Earn-ominaisuus kannustaa luomaan sisältöä alustalle, joka voi sisältää peliarvosteluja, vuorovaikutusta muiden käyttäjien kanssa tai uusimpien tietojen jakamista lohkoketjupelialasta.

Metacade ottaa käyttöön myös ominaisuuden nimeltä Work2Earn, jossa on mahdollista luoda työpaikkoja. Se yhdistää yhteisönsä Web3:n työmahdollisuuksiin, jotka vaihtelevat osa-aikaisista kokoaikaisiin tehtäviin. Käyttäjät voivat hakea keikkatöitä, freelance-rooleja tai kokoaikaisia tehtäviä, kun kryptotyöpörssi otetaan käyttöön vuonna 2024.

Saavuttaako MCADE viiden dollarin arvon vuonna 2025?

Vuonna 2023 Metacade-alusta alkaa tarjota pelejään yhteisölle, ja MCADE-token lanseerataan IDO:n jälkeen myös hajautetuissa pörsseissä (DEX). Tämän odotetaan lisäävän MCADE:n kysyntää, ja asiantuntijat ennustavat jonkin verran nousevaa hintakehitystä tulevina vuosina.

MCADE:n presale on hyvä ajankohta niille, jotka miettivät, onko nyt hyvä aika sijoittaa, sillä hinta tuskin koskaan tulee olemaan näin alhainen. Vuoteen 2025 mennessä MCADE voi nousta viiteen dollariin, mikä merkitsisi 250-kertaista hinnannousua presalen päättymishetken arvoon nähden. Tällainen hintakehitys on samanlainen kuin muiden suurten GameFi-alustojen, kuten The Sandboxin vuonna 2021 tekemä nousu, ja Metacade näyttää seuraavan suurelta osin esimerkkiä.

Mikä on Tron (TRX)?

Tronin hintaennuste ei ole aivan yhtä nousujohteinen kuin Metacaden, sillä alusta on ollut olemassa jo useiden vuosien ajan. Tästä huolimatta Tron on johtava Layer 1 -lohkoketjuverkko , joka pystyy tukemaan suurta määrää transaktioita alhaisin kustannuksin käyttäjille. Projekti on hyvin asemoitunut tuleviin vuosiin, ja Tronin hintaennuste tekee odotettuja voittoja.

Tronin hintaennustus: Saavuttaako TRX 0,50 $ arvon vuonna 2025?

Tronin hintaennuste ennustaa Tronille uusia ennätyslukemia vuonna 2025. TRX-ekosysteemi jatkaa kasvuaan, ja tilaan rakennetaan yhä uusia projekteja. Bitcoinin puolittumistapahtuman jälkeen vuonna 2024 odotetaan tapahtuvan toiset kryptohärkämarkkinat, minkä pitäisi houkutella lisää käyttäjiä TRX-ekosysteemiin.

Vuonna 2025 Tronin hintaennuste on 0,50 dollaria. Tämä olisi kymmenkertainen nousu nykyisestä hintatasosta, joten nyt on hyvä aika sijoittaa Troniin.

Onko nyt hyvä aika ostaa MCADE:a?

Varmaa on se, että MCADE:n presale on hyvä hetki sijoittamiseen. Hinta vaikuttaa nousevan pilviin presalen päätyttyä, ja nykyinen hinta on todennäköisesti alhainen verrattuna MCADE:n tulevaan arvoon. Metacadella on valtava potentiaali tulevaisuudessa, ja Tronin hintaennuste on myös nouseva, joten nyt on hyvä aika sijoittaa.

MCADE:n hinta nousee kuitenkin 0,008 dollarista 0,02 dollariin presalen aikana. Sijoittajilla on rajallinen aika ostaa MCADE:a parhaaseen mahdolliseen hintaan, sillä MCADE:n arvoa nostetaan joka kerta, kun rahoituskierros myydään loppuun. Sijoittajien kannattaa olla nopeasti mukana ennen kuin on liian myöhäistä, sillä Metacade näyttää olevan valmis räjähtämään kasvuun vuodesta 2023 eteenpäin.

