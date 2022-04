Tronin USDD on enemmän kuin Terran UST, ja sen tavoitteena on 10 miljardin dollarin varanto, perustaja Justin Sun sanoi.

Tron lanseeraa hajautetun algoritmisen vakaan kolikon nimeltä USDD (Decentralized USD) 5. toukokuuta 2022. Tronin perustaja, Justin Sun, ilmoitti kehityksestä avoimella kirjeellä .

Uusi stablecoin on saatavilla myös Ethereumissa ja BNB-ketjussa, mikä on mahdollista Tronin BTTC cross-chain -ratkaisun kautta.

USDD algoritmisena stablecoinina eroaa perinteisestä vakaasta kolikosta, kuten Tetheristä (USDT) tai USD Coinista (USDC). Sellaisenaan sitä ei tueta käteisellä tai muilla rahoitusvaroilla, vaan kryptovaluutoilla.

USDD stablecoin on sidottu TRX:ään kohde-etuutena ja sisältää ”mint-and-burn” -mekanismin, joka on samanlainen kuin Terran UST:n käyttämä. Mekanismin avulla TRX pitäisi polttaa, jotta USDD:n lyöminen olisi mahdollista.

Terran toimitusjohtaja, Do Kwon, on kommentoinut ”mint-and-burn” -toimintoa ja Tronin siirtoa USDD:n lanseeraamiseen signaalina siitä, mitä on edessä hajautettujen talouksien tulevaisuuden kannalta. Ja se on skenaario, jota kriitikot eivät ymmärrä, hän lisäsi.

”Hajautetut taloudet ansaitsevat hajautettua rahaa – jokainen lohkoketju pyörii pian Dect-tallilla.”

Algorithmic stablecoins are fast becoming the norm – protocol-issued dollars coming to every blockchain.

Detractors cannot see – currencies are ultimately backed by the economies that use them, and the future is clearly opting to use decentralized and self sovereign stablecoin💰

— Do Kwon 🌕 (@stablekwon) April 22, 2022