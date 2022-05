Tronin hinta on ollut hyvin epävakaa viime päivinä, sillä se on saanut osakseen huolia äskettäin lanseeratusta USDD-stablecoinistaan, joka muistuttaa läheisesti Terra USD:tä. Kolikon hinta on 0,069 dollaria, mikä on noin 25 % alle viime viikon korkeimman tason. Sen kokonaismarkkina-arvo on laskenut noin 6,82 miljardiin dollariin.

USDD-huolet jatkuvat

Kryptovaluutan suurin tarina tässä kuussa oli maailman kolmanneksi suurimman vakaan kolikon, Terra USD:n, romahtaminen. Huipussaan se oli maailman kolmanneksi suurin vakaa kolikko Tetherin ja USD Coinin jälkeen.

Toinen suuri tarina oli Tronin USDD-kolikon lanseeraus. USDD on vakaa kolikko, joka muistutti läheisesti Tron USD:tä siinä mielessä, että sen takana ei ole Yhdysvaltain dollareita. Sen sijaan se on algoritminen stablecoin, joka tasapainottaa itsensä automaattisesti uudelleen, kun se liikkuu alle tai yli yhden dollarin.

USDD on ollut yksi kaikkien aikojen menestyneimmistä stablecoin-lanseerauksista. Alle kolmessa viikossa sen kokonaismarkkina-arvo on noussut yli 310 miljoonaan dollariin. Tämä tekee siitä yhden maailman suurimmista stabiileista kolikoista ja 147. suurimman kolikon maailmanlaajuisesti.

Lue lisää Terra Lunan ostamisesta .

TRX:n hinta on laskenut USDD-stablecoinin liittyvien huolien vuoksi. Kun algoritmiset vakaat kolikot, kuten DEI, Neutrino ja Terra USD, menettävät kiinnityksensä, on huolestuttavaa, että myös USDD voisi tehdä samoin. Toistaiseksi kolikon tappi on kuitenkin pysynyt suhteellisen hyvin ja on vaihdellut 0,998 ja 1,01 dollarin välillä.

Tronin hinta on myös laskenut sen DeFi-alustan heikon suorituskyvyn vuoksi. Kuten kaikki alustat, sen lukittu kokonaisarvo on kaatunut voimakkaasti viime päivinä. Se on pudonnut hieman noin 4,2 miljardiin dollariin, mikä tekee siitä maailman neljänneksi suurimman ketjun.

Tronin hinnan ennuste

Neljän tunnin kaaviossa TRX:n hinta nousi korkeimmilleen 0,092 dollariin ,USDD-kolikon kysynnän noustessa. Muutaman viime istunnon aikana kolikko on kuitenkin vetäytynyt jyrkästi ja siirtynyt alle 25 päivän ja 50 päivän liukuvien keskiarvojen. Kolikko pysyy nousevan trendiviivan yläpuolella, joka näkyy mustalla.

Tronin Stochastic Oscillator -indikaattori on noussut hieman neutraalin tason yläpuolelle, ollen 50:ssä. Tästä syystä Tronin hinnan näkymät ovat hieman laskevat, seuraavan avaintukitason ollessa 0,065 dollaria. Siirtyminen resistanssin yläpuolelle 0,0072 dollariin mitätöi laskevan näkymän.