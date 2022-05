Huolimatta siitä, että viikko aloitti 6,1 %:n pudotuksen, Tron (TRX) on noussut 9,3 % kuluneen viikon aikana uuden vakaan kolikon lanseerauksen jälkeen.

Lauantaina Tron DAO osti lisää TRX-tokeneita tukeakseen uutta vakaata kolikkoaan.

TRON DAO Reserve, joka tukee uutta Tronin stablecoinia (USDD), totesi, että se on ostanut lähes 504,6 miljoonaa TRX-tokenia, 38,99 miljoonan dollarin arvosta, tukeakseen uutta stablecoinia sekä turvatakseen koko kryptomarkkinoita ja lohkoketjuteollisuutta.

Lisäksi Tron oli äskettäin lanseerannut USDD -vakaa kolikon, joka ylitti liikkeessä olevan 200 miljoonan dollarin kokonaistarjonnan vain 48 tunnissa ja 24 tunnin kaupankäyntivolyymi kasvoi 30m%.

Tokenin 30 % korkea tuotto näyttää houkuttelevan lisää tokenin käyttöönottoa, ja tämä on korkein tuotto, jonka mikään vakaa kolikko tarjoaa markkinoilla.

TRON DAO Reserve laittoi merkille USDD:n nopean käyttöönoton ja lupasi, että sen verkosto hyväksyy seuraavan 10 päivän aikana 1 miljardin kappaleen verran lisää tokeneita. Reserve totesi kuitenkin myös, että päästöoikeuksien saaminen ei takaa tokenin liikkeeseenlaskua tai levitystä, mikä riippuu markkinoiden kysynnästä.

