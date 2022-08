TrueFi-haastattelu: Vakuudeton lainananto Terran jälkeisessä maailmassa

Älkäämme sokeroiko sitä: viimeiset kuusi kuukautta ovat olleet kuin verilöyly kryptolle.

Makroilmapiiri on lopettanut yhteistyön markkinoiden romahtaessa ja sijoittajien siirtäessä riskiä äärimmäisyyksiin. Vaikka krypto pudotti pallon sinänsä, on kuitenkin tehtävä tärkeä ero.

Ylivelkaantuneet toimijat, kuten Three Arrows Capital ja Celsius, joiden kaatuminen oli osa koko alan leviävää tartunta-aaltoa, ovat suurelta osin CeFiä tai keskitettyjä rahoitusyhtiöitä.

Celsius markkinoi itseään pankkina, mutta todellisuudessa se oli enemmän kuin korkean riskin hedge-rahasto. Lopulta heidän sijoituksensa olivat harkitsemattomia ja maksukyvyttömyys houkutteli. Valitettavasti monet heidän asiakkaistaan eivät ymmärtäneet, miten heidän rahojaan käytetään ja mistä heidän tuottonsa tuli. Tai yksinkertaisemmin sanottuna avoimuuden puute.

DeFi

DeFi puolestaan eteni juuri niin kuin oli suunniteltu. Myrskyisän teknologian ansiosta, jota kutsumme lohkoketjuksi, kaikki tapahtui aivan kuten oli koodattu. Marginaalit ja likvidaatiot tapahtuivat ketjussa, jossa maailman silmät näkivät mitä tapahtui reaaliajassa.

Celsius puolestaan lähetti eräänä sunnuntai-iltana sähköpostin, jossa kerrottiin, että he olivat yhtäkkiä keskeyttäneet nostot, ja loppu on historiaa (tai tarkemmin sanottuna osa erittäin pitkää ja pitkäkestoista oikeusprosessia, joka tapahtuu seuraavana päivänä muutaman vuoden ajan. Kysy vaikka Mt. Goxin sijoittajilta lisätietoja).

Istuin alas TrustTokenin perustajan ja toimitusjohtajan kanssa, jotka ovat DeFi-lainausprotokollan TrueFi takana, keskustelemaan tästä ja monesta muusta. TrueFi tuo vakuudettoman luotonannon ketjuun pyrkien maksimoimaan pääomatehokkuuden lainanottajien kannalta ja tuottokorot lainanantajille.

Kyllä – luultavasti huomasit lauseen ”vakuusvapaa”. Ylivakuus voi olla tällä hetkellä arkipäivää kryptoalalla, mutta tosiasia on, että malli on tehoton pääomankäytön suhteen.

On selvää, että luottoriskin suhteen on kompromissi – mutta pitäisikö jokaista lainanottajaa kohdella samalla tavalla, kuten DeFi-malli tällä hetkellä tekee? Se on vivahteikas keskustelu, johon Rafael ja minä jouduimme podcastissa – ja on syytä huomata, että pelkästään ensimmäisen vuoden aikana TrueFi saavutti miljardin dollarin lainan ilman maksuhäiriöitä. Tänään se ei ole vieläkään kokenut oletusarvoa.

Keskustelimme myös karhumarkkinoista (vaikea olla tekemättä, eikö?), keskustelimme stablecoineista – TrustTokenilla on myös sarja stablecoineja, mukaan lukien markkinoiden viidenneksi suurin markkina-arvolla mitattuna, TrueUSD, samoin kuin Tetherin reservitilanteena ja paljon muuta.

Spotify-linkki: tässä

YouTube: täällä

Aloita TrueFi: https://TrueFi.io

Lue Litepaper: https://bit.ly/truefiblog

Hanki uusimmat tiedot Twitteristä: https://Twitter.com/TrueFiDAO

Liity Discord-yhteisöön: http://bit.ly/truefichat