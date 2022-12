Mikään ei ole pahempaa kuin se, että muuten mukaansatempaava elokuva päättyy tyrmäävän lopputuloksen kautta. Poistut elokuvateatterista petettynä, hapan maku suussasi.

Mitä kryptovaluuttaan tulee, vuosi 2022 näyttää siltä, että se päättyy täydellisesti. Tämä ei ole ollut onnellinen elokuva, se on sanottava. Markkinat ovat saaneet osumaa tänä vuonna, skandaaleja on ollut runsaasti ja ilmaisusta ”luku 11” on tullut epämiellyttävän yleinen.

Ja nyt lopetamme vuoden Donald Trumpin NFT-kokoelmalla, joka herättää valtamedian huomion. Kokoelman volyymi on ylittänyt 7 000 ETH:ia – se on 8,5 miljoonaa dollaria tätä kirjoitettaessa. Kokoelman pohjahinta alkoi alle 100 dollarin, mutta on nyt lähellä 400 dollaria.

Trumpin kokoelma lanseerattiin tässä kuussa. Tarkemmin ottaen 45 000 keräilykorttia, jotka näyttävät urheilukeräilykorteilta. Niissä on entinen presidentti kaikenlaisissa eri asennoissa, kuten seisomassa Mout Rushmoren edessä, johon on lisätty Trumpin kasvot, tai pitelemässä kivääriä sotilasvarusteissa koira rinnallaan.

Projektin ilmeinen menestys on kuitenkin saanut monet tutkimaan hanketta tarkemmin, ja esiin on noussut joitakin hauskoja tuloksia. Twitter-käyttäjä @NFTherder huomasi, että epäilyttävä määrä kokoelman harvinaisimmista NFT:istä oli hamstrattu erään luojan lompakkoon.

1/ Turns out Donald Trump minted a thousand of his own nfts to his vault wallet

Keeping a giant portion of the most rare nfts in his collection for himself

The 2nd minted nft was a rare 1-of-1, the chances … pic.twitter.com/3m0MQGQydp

— OKHotshot (@NFTherder) December 17, 2022