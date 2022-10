Tuleeko The Sandboxista ja Metacadesta metaversumin markkinajohtajia?

Pian sen jälkeen, kun Facebook ilmoitti metaversumikokeilustaan ja vaihtoi nimensä Metaksi lokakuussa 2021, ampaisivat metaversumitokenit räjähdysmäiseen nousuun. Yksi tällainen token oli The Sandbox, joka on sittemmin ollut valokeilassa. Alalle on kuitenkin ilmaantumassa myös paljon uusia jännittäviä projekteja, joista yksi viime aikojen puhutuimmista sosiaalisessa mediassa on Metacade.

Tänään tarkastelemme niitä tekijöitä, jotka voivat tehdä The Sandboxista ja Metacadesta markkinoiden johtavia metaversumitokeneita ja potentiaalisesti seuraavia parhaita sijoituskohteita.

Mikä on Sandbox?

The Sandbox on hajautettu 3D-virtuaalimaailma, joka toimii Ethereum-lohkoketjun varassa. Käyttäjät ostavat tontteja ei-korvattavilla LAND-tokeneilla ja rakentavat kokemuksia, joita he voivat jakaa ja muuttaa rahaksi SAND-tokenin avulla. Tämä on johtanut täysimittaisten indie-pelien kehittämiseen The Sandboxin metaversumissa, jonka kanssa pelaajat ovat vuorovaikutuksessa räätälöitävien, harvinaisiin vaatteisiin puettavien avatarien välityksellä.

The Sandboxin lohkopohjainen rakennussuunnittelu näyttää hyvin samanlaiselta kuin Minecraft, mutta digitaalisen omistuksen myötä mahdollisuudet moninkertaistuvat.

Mikä tekee Sandboxista markkinajohtajan?

Omistajapohjainen talous

Perinteisesti käyttäjien luomaa sisältöä painottavat pelit, kuten Roblox , lohkaisevat suuren osan pelaajien kovalla työllä ansaitsemista palkinnoista. The Sandbox -peli lanseerattiin visioimaan tämän mallin murtamista, ja siinä käyttäjien on mahdollista todella omistaa esineensä ja kokemuksensa. ASSET NFT:t ovat esineitä, kuten ajoneuvoja, eläimiä ja rakennelmia, joita voi ostaa ja myydä Sandbox-markkinapaikalla. Jopa kokonaiset pelit ovat ei-vaihdettavia, ja niitä edustavat GAME-tokenit.

Pikselipohjainen luominen

The Sandbox -pelissä on oma esineiden rakentaja nimeltä VoxEdit . Jokaista lohkoa/pikseliä kutsutaan vokseliksi, jotka sovitetaan hahmojen, rakennusten, eläinten ja käytännössä minkä tahansa muun esineen luomiseksi – vain mielikuvitus on rajana. Tämä antaa pelaajille täydellisen vapauden rakentaa mitä tahansa ja muuntaa luomuksensa ASSET NFT:eiksi, joita voidaan sitten käyttää kokemuksissa.

Pelintekijä

Yksi The Sandboxin parhaista puolista on Game Maker , jonka avulla käyttäjät voivat rakentaa omistamalleen MAA-alueelle käyttämällä OMAISUUTTA; jonka he ovat itse rakentaneet tai ostaneet markkinapaikalta. Sen avulla kuka tahansa voi muuttaa ideansa todeksi osaamatta riviäkään koodia – täysin ilmaiseksi.

Mikä on Metacade?

Metacade on virtuaalinen pelihalli, jossa käyttäjät voivat löytää upouusia lohkoketjupohjaisia pelejä, olla yhteydessä muihin Play2Earn-harrastajiin ja vaikuttaa metaversumipelaamisen tulevaan kehitykseen. Kuten The Sandbox, myös Metacade haluaa luopua riskipääomalla rahoitetuista pelistudioista, jotka jättävät yhteisön taka-alalle voittojen tavoittelun vuoksi. Sen sijaan Metacaden taustalla oleva tiimi haluaa palauttaa arvon takaisin pelaajien käsiin.

He keskittyvät kolmeen näkökohtaan: Play2Earn, Create2Earn ja Work2Earn, jotka tulevat todennäköisesti mullistamaan GameFi-maailman sellaisena kuin sen nykyään tunnemme. Katsotaanpa tarkemmin.

Mikä ajaa Metacaden markkinajohtajan asemaan?

Hanki etulyöntiasema Play2Earnissa

Play2Earnin suosion kasvaessa myös pelaajien ja pelien määrä markkinoilla kasvaa valtavasti, mikä vaikeuttaa a) parhaiden pelien ja b) eniten palkintoja tarjoavien pelien löytämistä. Metacaden avulla voit lukea (ja saada palkkaa kirjoittamisesta) arvosteluja, tarkastella tulostaulukon sijoituksia ja jakaa vinkkejä reaaliajassa, jolloin saat kaiken irti Play2Earn-kokemuksestasi.

Yhteisölähtöinen rahoitus

Yksi Metacaden jännittävimmistä puolista on Metagranttien lanseeraus, jossa käyttäjät äänestävät rahoittaakseen suosikkiprojektejaan. Voittaja ei ainoastaan saa rahallista tukea projektinsa kehittämiseen, vaan Metacade-yhteisö voi olla suoraan yhteydessä kehittäjiin sekä testata ja antaa palautetta myötävaikuttaakseen pelin menestymiseen. Näiden pelien julkaiseminen Metacade-pelihallissa vahvistaa koko alustaa, kun uudet yhteisövetoiset projektit palautuvat takaisin järjestelmään.

Keikka Economy GameFi:lle

Osa Metacaden tulevaisuuden visiota on luoda alusta, jonne käyttäjät voivat kirjautua sisään, keskustella samanhenkisten harrastajien kanssa, pelata suosikkipelejään ja löytää mahdollisuuksia tehdä maksua vastaan sitä, mitä he rakastavat. Saatat löytää minkä tahansa keikan muutaman tunnin testauksesta aina työharjoitteluun saakka, johtavan lohkoketju-kehitysyrityksen kanssa.

Enemmän irti suosikkipeleistäsi turnausten myötä

Metacade-tokenia MCADE käyttämällä pelaajat voivat osallistua turnauksiin ja voittaa suuria palkintoja peleistä, joiden pelaamista he rakastavat jo ennestään. Pelaa joukkueessa kavereidesi kanssa tai osallistu yksin eeppisiin kilpailuihin, joissa voit esitellä taitojasi ja ansaita vieläkin enemmän Play2Earn-suosikkipeleistäsi.

Pitäisikö minun ostaa Metacade vai Sandbox?

Jos The Sandbox on peli, jota pelaajat pelaavat, Metacade on juuri oikea paikka löytää nämä pelit. Metacade laskee menestyksensä lohkoketjupeliteollisuuden kasvun varaan, kun taas The Sandbox luottaa yksinomaan käyttäjäkuntansa kasvuun. Tässä valossa voidaankin olettaa, että Metacade on vähiten riskialtis vaihtoehto.

Molemmat vaihtoehdot voivat olla erinomaisia hankintoja metaversumin tulevaisuutta ajatellen. Koska lohkoketjupelien ennustetaan kasvavan 10-kertaiseksi seuraavan kolmen vuoden aikana , ei kuitenkaan olisi yllättävää, jos Metacade nousisi kärkeen.

