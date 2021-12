Aave live-hinta on tänään 286 dollaria ja sen 24 tunnin kaupankäyntivolyymi 522,68 miljoonaa dollaria. Aave on noussut 10,72 % viimeisen 24 tunnin aikana. Jos haluat tietää, kannattaako sinun ostaa Aave ja mistä sitä voi ostaa nyt, lue tämä artikkeli saadaksesi selville.

Aave on hajautettu rahoitusprotokolla, jonka avulla ihmiset voivat lainata kryptovaluuttaa. Lainanantajat ansaitsevat korkoa tallettamalla digitaalisia varoja erityisesti luotuihin likviditeettipooleihin. Lainaajat voivat sitten käyttää kryptovaluuttojaan vakuudeksi pikalainan ottamiseksi käyttämällä kyseistä likviditeettiä.

Aave tunnettiin alun perin nimellä ETHLend, kun se lanseerattiin marraskuussa 2017, mutta brändin muutos Aaveksi tapahtui syyskuussa 2018.

AAVE tarjoaa haltijoille alennettuja maksuja alustalla, ja se toimii myös utility tokenina, antaen omistajilleen sananvaltaa protokollan tulevassa kehityksessä.

Aaven viime aikoina näkemän volatiliteetin vuoksi voi olla vaikea ennustaa, mihin hinta päätyy tulevaisuudessa. Lue hintaennusteet ja tee markkinatutkimusta saadaksesi paremman käsityksen.

Price Prediction ennustaa, että Aave liikkuu vähintään 421 dollarissa vuonna 2022. Se voi nousta enintään 484 dollariin, keskihinnan ollessa 435 dollaria ympäri vuoden. Vuonna 2023 Aaven hinta tulee olemaan vähintään 646 dollaria. Se voi nousta 742 dollariin, keskihinnan ollessa 663 dollaria. Vuonna 2024 sen hinnan arvioidaan olevan vähintään 931 dollaria.

