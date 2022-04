DOGEn hinta hyppäsi korkeimmilleen lähelle 0,17 dollaria, kun taas Twitterin osakkeet nousivat myös 5,6 % korkeammalle 51,70 dollariin.

Dogecoin (DOGE) kasvoi yli 25 % maanantaina 25. huhtikuuta sen jälkeen, kun sen suurin fani Teslan toimitusjohtaja, Elon Musk. osti Twitterin (TWTR).

DOGE, joka on noussut aina aiempiin Muskiin liittyviin uutisiin, nousi päivänsisäisiin huippuihin lähellä 0,17 dollaria. Huippumeemikolikon noususuhdanne tuli päivän kestäneen kiusan jälkeen, ja sijoittajien mieliala kolikon ympärillä oli huippussaan sen jälkeen, kun Musk pääsi sopuun Twitterin hallituksen kanssa ostosta.

Vaikka kryptovaluutta on edelleen kaukana kaikkien aikojen ennätyksestään, 0,73 dollarista toukokuussa 2021, reaktio tämän päivän uutisiin voi olla vain monien tulevien joukossa.

Kirjoitushetkellä DOGE/USD kävi kauppaa noin 0,16 dollarilla, mikä on noin 15 % verran nousua viimeisen 24 tunnin aikana, osan päivänsisäisten voittojen pienentämisen jälkeen.

Twitter ilmoitti maanantaina lehdistötiedotteessaan , että sen hallitus oli ”sopinut lopullisen sopimuksen Elon Muskin kokonaan omistaman yksikön ostamisesta”.

Ilmoituksen mukaan hankinnan arvo on 54,20 dollaria osakkeelta 44 miljardin dollarin arvosta. Tällä hinnalla Twitterin osakkeenomistajat saavat 38 %:n preemion yhtiön osakkeen päätöskurssiin 1.4.2022, päivää ennen kuin Teslan toimitusjohtaja julkisti 9 prosentin osuuden Twitteristä.

Musk sanoo varmistavansa, että Twitteristä tulee sananvapauden ”peruskallio”, parempi kuin koskaan ja vapaa roskapostiboteista. Hän parantaa sitä uusilla ominaisuuksilla sekä pyrkii todentamaan kaikki ihmiset.

”Twitterillä on valtava potentiaali – odotan innolla työskentelyä yrityksen ja käyttäjäyhteisön kanssa avatakseni sen”, hän sanoi.

Musk toivoo myös, että hänen omistavansa sosiaalisen median yritys ei työnnä osaa käyttäjistä pois alustalta.

I hope that even my worst critics remain on Twitter, because that is what free speech means

— Elon Musk (@elonmusk) April 25, 2022