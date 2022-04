Toinen maa on liittynyt kryptovaluuttapuolueeseen, ja se on iso. Yhdistyneen kuningaskunnan talous- ja valtiovarainministeriö ilmoitti tänään iltapäivällä, että maa muuttaa lainsäädäntökehystään, salliakseen vakaan kolikon käyttöönoton maksuvälineenä.

Ei tietenkään ole niin, että Boris Johnson olisi vain päättänyt olla kuin El Salvador ja ottanut Bitcoinin käyttöön laillisena maksuvälineenä, mutta se on silti tärkeä askel, joka voi aiheuttaa dominoefektin, etenkin kun otetaan huomioon, että se tulee Britanniasta.

El Salvadorin Bitcoin-aloitteen eniten kritisoitu osa on tietysti pahamaineinen epävakaus, josta Bitcoin kärsii. Vakaiden kolikoiden kohdalla se ei ole ongelma, koska niiden arvo on sidottu fiat-vastineisiin.

Tämä on osasyy siihen, että kyseinen ilmoitus on niin merkittävä uutinen – tämä on pitkälti kohdennettu aloite, jossa tarkastellaan krypton käyttöönottoa nimenomaan maksuvälineenä sen sijaan, että yksinkertaisesti löysettäisiin alan yleistä sääntelyä.

Hänen Majesteettinsa valtiovarainministeriö oli varsin optimistinen arvioidessaan stabiileja kolikoita maanantaina antamassaan lausunnossa: "Syy tälle tekemiselle että tietyt stabiilit kolikot voivat mahdollisesti olla laajalle levinneitä maksuvälineitä, myös vähittäisasiakkaille, lisää kuluttajien valinnanvaraa ja tehokkuutta."

Lausunnossa jatkettiin, että stabiilien kolikoiden helpottaminen ja sääntelyn muuttaminen oli vain yksi osa "toimenpidepakettia", jonka tarkoituksena on sisällyttää lohkoketjutekniikka Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja luoda "globaali keskus" – joten vaikka maksu on listan ensimmäinen kohta, kuten juuri mainitsimme, Yhdistynyt kuningaskunta ilmoittaa myös aikovansa mennä lopulta tämän markkinaraon ulkopuolelle ja omaksua myös laajemman kryptoteollisuuden.

"Normaalien" kryptovaluuttojen epävakauden vuoksi, ne ovat tällä hetkellä epäkäytännöllisiä kaupankäynnin kannalta, joten vakaat kolikot ovat valmiita ottamaan askeleen eteenpäin… jos sääntelyviranomaiset pääsevät mukaan. Tämä Yhdistyneen kuningaskunnan liike on siksi valtava signaali aikomuksesta – koska se on saavutettavissa.

"Jos kryptoteknologiat ovat suuri osa tulevaisuutta, niin me, Iso-Britannia, haluamme olla pohjakerroksessa", talousministeri John Glen sanoi Innovate Finance Global Summitissa. "Itse asiassa, jos sitoudumme nyt… jos toimimme nyt… voimme näyttää tietä", hän jatkoi.

Toinen mielenkiintoinen juttu? Keskuspankkien digitaalisten valuuttojen (CBDC) puuttuminen ilmoituksesta. Tämä tarkastelee hyvin pitkälti stabiileja kolikoita, kuten Tetheriä, Circleä jne., käytettäviksi vaihtovälineenä, kun monet olisivat odottaneet CBDC:n ilmoituksen olevan todennäköisempi.

Se on suuri merkki, sillä Yhdistyneestä kuningaskunnasta on nyt tulossa yksi ensimmäisistä maista, joka tarjoaa selkeät ohjeet kryptoteollisuudelle siitä, kuinka vakaat kolikot voidaan ottaa käyttöön. Tämä tarina tulee jatkumaan, eikä se ole vielä läheskään ohi, mutta tämä päivä on tärkeä ensimmäinen askel.