Uniswap on markkina-arvoltaan 23. suurin krypto. Kirjoitushetkellä sen kauppa kävi hieman yli 11 dollarin ja 24 tunnin kaupankäyntivolyymi oli lähes 332 miljoonaa dollaria. Tänään sen token, UNI, on noussut 7,13 %.

Jos haluat tietää mikä Uniswap on, kannattaako siihen sijoittaa ja suosituimpiin Uniswap-ostopaikkoihin, olet tullut oikeaan paikkaan.

Parhaat paikat ostaa Uniswap nyt

Binance on kasvanut räjähdysmäisesti, koska se on perustettu vuonna 2017 ja on nyt yksi, ellei suurin kryptovaluutta vaihtoa markkinoilla.

Paybis tukee kryptovaluuttakaupankäyntiä yli 180 maasta ja ennennäkemättömässä 48 Yhdysvaltain osavaltiossa. Alusta tarjoaa alan alhaisimpia vaihtokursseja ja maksuja.

Mikä Uniswap on?

Uniswap on yleisesti käytetty hajautettu kaupankäyntiprotokolla, joka helpottaa DeFi-tokeneiden automaattista kauppaa. Se lanseerattiin marraskuussa 2018 ja on esimerkki AMM:stä (automaattisesta markkinatakaasta).

Uniswapista on tulossa yhä suositumpi DeFi-teollisuuden nousun myötä. Sen tavoitteena on varmistaa, että token-kauppa pysyy automaattisena ja täysin kaikkien token-haltijoiden saatavilla. Samalla se haluaa parantaa kaupankäynnin tehokkuutta, verrattuna perinteisiin pörsseihin.

Uniswap lisää tehokkuutta ratkaisemalla likviditeettiongelmia automatisoiduilla ratkaisuilla. Se välttää varhaisten DEX-pörssien kohtaamat ongelmat.

Pitäisikö Uniswap ostaa tänään?

Uniswap saattaa olla tuottoisa sijoitus, mutta käytä aikaa lukeaksesi ainakin useita johtavien analyytikoiden hintaennusteita ja tehdäksesi markkinatutkimusta ennen sitoutumista. Ota kaikki sijoitusneuvot vastaan maalaisjärjellä.

Uniswap – hinnan ennuste

GOV Capital näkee Uniswapin hintakehityksen positiivisena. He ennustavat nousua aina 55,73 dollariin vuodessa ja 394 dollariin viidessä vuodessa.

Wallet Investor on taas eri mieltä. Tämä analyytikko ennustaa tulevan pudotuksen nykyisestä hinnasta aina 0,55 dollariin. Tämä tarkoittaa – 95 % tappiota.

