Uniswap (UNI) on raportoinut noususta viimeisenä kolmena peräkkäisenä päivänä. Tämä kunnollinen vauhti on osunut samaan aikaan yleismarkkinoiden parantuneen suorituskyvyn kanssa. Näyttää kuitenkin siltä, että UNIlla on vielä tarpeeksi vauhtia tulevina päivinä. Tässä on mitä sinun on hyvä tietää:

Kirjoitushetkellä UNI kävi 8,77 dollarissa, mikä on noin 5 % nousu viimeisen 24 tunnin aikana.

Kolikon odotetaan saavan takaisin ratkaisevan 9,4 dollarin tukialueensa lähipäivinä.

Jos näin tapahtuu, UNI voisi lähteä kunnolliseen härkäjuoksuun vähintään 30 prosentin voitolla.

Tietolähde: Tradingview

Uniswap (UNI) – Minne hinta voisi mennä?

Viime viikon aikana UNI on käynyt kauppaa erittäin tärkeän alueen välillä. Vaikka kolikko on onnistunut pysymään 8,13 dollarin tuen yläpuolella, se ei ole onnistunut voittamaan 9,40 dollaria. Itse asiassa UNI on hylätty useita kertoja tällä hintatasolla.

Mutta viimeaikainen vauhti voi tarjota kipeästi kaivatun ajon, joka lopulta muuttaa 9,4 dollaria vastustuksesta tueksi. Loppujen lopuksi kolikolla on ollut kolme päivää jatkuvaa voittoa. Kirjoitushetkellä se nousi jo 5 % viimeisen 24 tunnin aikana.

Jos härät pystyvät saamaan takaisin 9,4 dollarin vastuksen ja onnistuvat vakiinnuttamaan sen viikon loppuun mennessä, UNI voi laukaista nousun, joka tuottaa vähintään 30 % voittoa. Mutta jos kolikko putoaa alle 8,13 dollarin nykyisen vastuksen, tämä ennuste mitätöityy.

Miksi ostaa Uniswap (UNI) tänään?

Uniswap (UNI) on Ethereum-verkon tärkein hajautettu vaihto. Se on yksi suurimmista projekteista myös DEX-alueella, jonka markkina-arvo on lähes 6 miljardia dollaria.

UNI:lta voisi kuitenkin tulla vielä enemmän. Itse asiassa juuri toissapäivänä kolikkoa testattiin 20 dollarilla. On mahdollista, että se voi palata noihin korkeuksiin keskipitkällä aikavälillä.