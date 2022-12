Pääkohdat

Yhdysvaltain pankkikomitean puheenjohtaja on ehdottanut kaikkien kryptovaluuttojen kieltämistä

Monet väittävät, että krypto on immuuni hallituksen sulkemisille, mutta tämä on totta ainoastaan suoranaisesti

Hyökkäämällä ekosysteemiin ja sen käyttömahdollisuuksiin lainsäätäjät voivat rajoittaa krypton käyttöä merkittävästi

Bitcoinia ei voi sulkea, ainakin niin sanonta kuuluu. Mutta tämä menee ohi asian ytimen.

Ensinnäkin haluan olla selvä ja vahvistaa, että tämä mantra on totta, ainakin teknisesti. Bitcoin on olemassa Internetissä ja siksi se on immuuni sulkemiselle. Paitsi tietysti jos Internet jotenkin lakkautetaan. Bitcoin on kuitenkin hajautettu ja olemassa verkkomaailmassa, mikä on teknologinen saavutus, joka tekee siitä vastustuskykyisen mikäli sitä yritetään rajoittaa.

Bitcoinia ei voi sulkea suoraan, mutta epäsuorasti on eri tarina

Mutta vaikka lohkoketjun suora sulkeminen on mahdotonta, hallitukset voivat ainakin teoriassa painostaa Bitcoinia voimakkaasti ja rajoittaa sen käyttöönottoa massoissa. Sitä ei ehkä voida pitää teknisenä sulkemisena, enkä kommentoi tämän tapahtumisen todennäköisyyttä, mutta ei ole epäilystäkään siitä, että lainsäätäjien hyökkäys Bitcoinia vastaan voi olla tuhoisaa, jos riittävän yhteisiä ponnisteluja tehdään.

Meidän tarvitsee vain tarkastella keskitettyjen kokonaisuuksien yleisyyttä tilassa. Vaikka Bitcoin itse on hajautettu, valtaosa kulkee keskitettyjen yritysten, kuten Binancen tai muiden pörssejen kautta, jotta massat pääsisivät siihen. Ja mitä tapahtuu, jos hallitukset seuraavat näitä yrityksiä?

Nämä yritykset pakotetaan noudattamaan lakeja. Toki hajautetut pörssit (DEX:t) säilyvät, ja kuten Bitcoin itse, ne ovat joustavia suoralle sulkemiselle. Mutta odotatko Bitcoinin saavuttavan valtavirran menestystä ja kasvavan edelleen lailliseksi rahoitusomaisuudeksi, jos DEX:t olisivat ainoa vaihtoehto?

Toimielimet eivät ainoastaan olisi haluttomia noudattamaan tätä reittiä, vaan niitä voitaisiin myös vain kieltää harjoittamasta sitä.

Yhdysvaltain pankkikomitean puheenjohtaja ehdottaa kryptovaluuttojen kieltämistä

Kirjoitan tämän artikkelin sen jälkeen, kun Yhdysvaltain pankkikomitean puheenjohtaja, Sherrod Brown, ehdotti kryptovaluuttojen kieltämistä.

Brown sanoi seuraavaa:

”Olen jo käynyt valtiovarainministeriön ja sihteerin luona ja pyytänyt hallituksen laajuista arviointia kaikkien eri sääntelyvirastojen kautta. … Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitea (SEC) on ollut erityisen aggressiivinen, ja meidän on edettävä tällä tavalla ja lainsäädännöllisesti, jos tilanne tulee siihen.”

Sitä on pilkattu joissain tahoissa, mutta siihen kannattaa kiinnittää huomiota. Yhdysvallat on maailman finanssipääkaupunki. Jos SEC päättäisi kieltäisi kryptovaluutat, tällä olisi seisminen vaikutus.

Ajattele markkinoiden osaa, jolta voitaisiin kieltää pitämästä Bitcoinia – laitokset, eläkerahastot, julkiset yhtiöt jne. Tai kaikki infrastruktuuri, joka hajoaisi, kuten pörssit.

Ajattele, kuinka suuri osa markkinoista, kuten instituutiot, eläkerahastot, julkiset yritykset jne., voitaisiin kieltää pitämästä Bitcoinia hallussaan. Tai koko infrastruktuuri, kuten pörssit, jotka romutettaisiin.

Toisaalta se on kuitenkin edelleen kaukana oleva mahdollisuus. Ja palatakseni aiemmin esittämääni kysymykseen siitä, miten ihmiset unohtavat hallitusten mahdollisuudet sulkea Bitcoinin, Brown myönsi, että ”haluamme viranomaisten tekevän sen, mitä heidän on tehtävä, samanaikaisesti ehkä jopa kieltää se, vaikka kieltäminen on hyvin vaikeaa, koska se vaikuttaisi jo ulkomaille saakka, ja ken tietää, miten se onnistuisi.”

Lopulliset ajatukset

En ennusta Bitcoinille tai kryptolle minkäänlaista tuhoa tämän vuoksi. Luulen vain, että liian monet unohtavat, kuinka haitallisia hallitukset voivat olla maailman suurimmalle kryptovaluutalle.

Toki lohkoketjun kauneus on, että sitä ei voi sulkea suoraan. Mutta epäsuorasti? Se on eri tarina. Hallituksella on liian paljon valtaa, jotta ne voisi olla ”epäolennaisia” Bitcoinin suhteen.

Toistaiseksi ei ole mitään näytettä siitä, että USA:n kaltaiset maat tekisivät niin rajuja toimia krypton kieltämiseksi. Mutta ankaran vuoden 2022 jälkeen, jota on värittänyt skandaali toisensa jälkeen, Sherrod Brownin kaltaiset kommentit eivät ole yllättäviä.

Jos nämä sanat joskus toteutuisivatkin, olisi typerää, jos sijoittajat pitäisivät sitä krypton kannalta suotuisana kehityksenä.