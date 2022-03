On olemassa monia strategioita, joita kuka tahansa voi seurata pyrkiessään sijoittamaan kryptoon. Mutta yksi lähestymistapa, joka usein näyttää toimivan, on suuren rahan seuraaminen. Kun suuret lompakkosijoittajat lataavat tiettyyn omaisuuteen, sinunkin pitäisi. Tässä on syy:

Valaat eivät usein harjoita spekulatiivista lyhytaikaista kauppaa.

Suuret lompakot ostavat myös omaisuutta, jolla on erittäin hyvä pitkäaikainen arvo.

Valaat voivat myös tietää jotain, mitä et tiedä tietystä omaisuudesta.

Niille, jotka haluavat tosissaan seurata valasrahoja, seuraavat kolme parasta kolikkoa ovat hyvä paikka aloittaa:

Ethereum (ETH)

Ethereum (ETH) on toiseksi suurin kryptovaluutta, eikä ole ihme, että monet suuret lompakot ovat kiinnostuneita siitä. Itse asiassa viime viikkoina, kun ETH laski merkittävästi, näimme yhä useamman valaan ostavan sitä.

Tietolähde: Tradingview

Syy tähän on itse asiassa hyvin yksinkertainen. Ethereumilla on pysyvyysvoimaa. Se on voimavara, joka tulee olemaan täällä pitkään. Ethereum 2.0 -projektissa on myös tapahtunut useita uusia kehityssuuntia. Tämä voisi tuoda enemmän arvoa Ethereumin ekosysteemille pitkällä aikavälillä.

Dogecoin (DOGE)

Meemikolikot ovat myös melko suosittuja valaiden keskuudessa. Mutta toisin kuin uudet kolikot, jotka kamppailevat edelleen legitiimiyden puolesta, DogeCoin (DOGE) on ollut olemassa jo vuosia. Sillä on tietysti ollut ylä- ja alamäet. Mutta siitä huolimatta DOGE on kasvanut yhdeksi tärkeimmistä kryptovaroista. Siksi ei ole yllättävää nähdä sen keskuudessa paljon valaita.

Binance Coin (BNB)