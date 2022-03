Vechainin live-hinta lähestyy tänään 0,08 dollaria ja sen 24 tunnin kaupankäyntivolyymi on 2,4 miljardia dollaria. Monipuolisen, yritystason L1 älysopimusalustan kolikko on noussut 23,41 % viimeisen 24 tunnin aikana.

Jos olet kiinnostunut sen ainutlaatuisista ominaisuuksista ja haluat oppia kuinka ja mistä ostaa Vechain, tämä opas on sinua varten.

Parhaat paikat ostaa Vechain nyt

Mikä Vechain on?

Vechainin tehtävänä on hyödyntää IoT:tä ja hajautettua hallintoteknologiaa, rakentaakseen ekosysteemin, joka ratkaisee tärkeimmät tietoongelmat kaikenlaisilla teollisuudenaloilla: energia-, lääke-, elintarvike- ja juomateollisuudessa sekä muilla.

Alusta kehittää neljännen teollisen vallankumouksen digitaalista selkärankaa, jossa hyödynnetään luotettavan tiedon voimaa. Se mahdollistaa luotettavan tiedon jakamisen monien toimijoiden välillä reaaliajassa.

Alusta käyttää kahta tokenia, VET ja VTHO. Edellinen luo jälkimmäisen, joka toimii arvonsiirtovälineenä ja arvon varastoijana. Tokenit luovat ja hallitsevat arvoa VeChainThorin, julkisen lohkoketjun, perusteella.

Ekosysteemin jäsenet käyttävät VTHO:ta kaasumaksujen maksamiseen. Vechainia ei käytetä tietojen kirjoittamiseen.

Pitäisikö Vechain ostaa tänään?

Ottaen huomioon kuinka vaikeaa on saada aikaan tarkka kryptovaluuttaennuste, sinun ei pitäisi koskaan tehdä talouteen vaikuttavia päätöksiä ennen syvällistä markkina-analyysiä. Älä sijoita enempää kuin mitä sinulla on varaa menettää.

Vechain – hintaennuste

Price Predictionin analyytikot ennustavat ensi vuoden vähimmäishinnaksi 0,09 dollaria. Korkein Vechainin arvo on 0,11 dollaria. Vuonna 2024 sen arvo on vähintään 0,13 dollaria, keskimäärin 0,14 dollaria ja enintään 0,16 dollaria.

