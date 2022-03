VeChain (VET) on laskenut viimeiset neljä päivää peräkkäin, mikä näyttää olevan verilöyly. Mutta toisin kuin voitaisiin luulla, VeChain on itse asiassa ollut kestävämpi. Vaikka se on laskenut, se ei ole laskenut yhtä paljon kuin muut kryptovaluutat. Miltä toipumisen tie sitten näyttää?

VeChain (VET) kohtaa suurta vastustusta 0,06 dollarissa, odottaessaan seuraavaa härkäjuoksuaan.

Kolikon arvo on tällä hetkellä 0,045 dollaria, mikä on noin 3 % lasku päivän aikana.

Nousujohde tulee vain, jos VET tyhjentää 0,06 dollaria.

Tietolähde: Tradingview

VeChain (VET) – Hintaennuste ja -analyysi

VeChainin (VET) osoittama joustavuus on ollut varsin kiitettävää. Mutta tästä huolimatta kolikko on edelleen laskevassa pitkän aikavälin trendissä. On kuitenkin merkkejä siitä, että kolikko yrittää lujittua. Tärkeintä on seurata 0,06 dollarin vastusta.

Vaikka VET on testannut hintaa viime viikkoina, se on hylätty melkein joka kerta. Kun ilmapiiri kryptomarkkinoilla paranee, VeChain-härät tarkastelevat 0,06 dollaria. Jos he pystyvät vetämään sen yläpuolelle, voimme nähdä rallin, joka vie kolikon reilusti kohti 0,08 dollaria.

Tämä olisi lähes 45 % korkeampi kuin sen nykyinen hinta. Mutta jos se hylätään uudelleen 0,06 dollarissa, voi se pudota takaisin 0,03 dollariin, ennen kuin se yrittää konsolidoitua uudelleen.

Miksi VeChain (VET) kannattaisi ostaa nyt?

Kuten edellä todettiin, VeChainin pitkän aikavälin trendi on ollut laskusuuntainen. Kolikko on pudonnut merkittävästi kaikkien aikojen ennätyslukemistaan ja kamppailee edelleen löytääkseen kysyntää.

Mutta VeChain-verkoston taustalla olevat perusteet ovat aina olleet loistavat. Myös sen pitkän aikavälin näkymät ovat erittäin myönteiset. Viimeaikainen laskutrendi tarjoaa sijoittajille mahdollisuuden ostaa pienemmällä hinnalla, kuin mitä eri olosuhteissa olisi.