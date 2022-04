vEmpire DDAO esittelee panostamisen ApeCoinissa

vEmpire DDAO, maailmanlaajuinen NFT-sijoitusorganisaatio, GameFi-alusta ja metaversumi, on ottanut käyttöön panostamisen ApeCoin-kryptovaluutalla. Panoksen tuotto alkaa kolminumeroisina, CoinJournal oppi lehdistötiedotteesta.

Käyttötapausten määrän ja valikoiman kasvu

Aikaisemmin ApeCoinia voitiin käyttää vain hallintoon liittyviin tarkoituksiin, mikä antoi sen haltijoille oikeuden äänestää ApeCoin-ekosysteemirahastojen jakamisesta ja antaa heille sananvaltaa ApeCoin DAO:hon liittyvissä asioissa.

Nyt kun APE-panospooli on käynnistetty, ApeCoinin haltijat voivat ansaita korkoa, samalla kun he saavat enemmän altistumista ekosysteemille ympäri vuoden.

Tilojen tekeminen tuottoisiksi

Jokaisella panostetulla APE:lla, vEmpire ostaa lisää omaisuutta APE:hen perustuen ja pelaa pelejä ApeCoin-ekosysteemissä. Tämä tekee sijoittajien APE-omistuksista tuottavia, jolloin he voivat tuottaa passiivista tuloa.

vEmpiren toimitusjohtaja, Dominic Ryder, kommentoi seuraavasti:

Uskomme, että se, että yhteisömme voi panostaa $APE:hen, on uraauurtavaa. Sen avulla sijoittajat voivat ansaita taloudellisia palkintoja $APE-osuuksistaan tavoilla, joihin edes ApeCoinilla ei ole alkuperäisiä toimintoja. Tämä auttaa tekemään metaversumi-omaisuuteen tehdyistä sijoituksista helpommin saavutettavia, palkitsevampia ja tuottavampia. ApeCoinin lanseeraus itsessään on vallankumouksellinen. Uskomme kuitenkin, että sijoittajia houkuttelee eniten mahdollisuus ansaita passiivisia tuloja ApeCoinilla ennen useimpia muita alan toimijoita. vEmpire on sitoutunut tarjoamaan parhaat sijoitusmahdollisuudet, paitsi yhteisöllemme, mutta myös laajemmille metaversumi- ja NFT-yhteisöille. Tämä on vain yksi monista tämän vuoden jännittävistä panostuspooleista.

Tietoja ApeCoinista

ApeCoin on laajemmassa ApeCoin-ekosysteemissä käytössä oleva ERC-20-apu- ja hallintotoken, joka on kokenut valtavan kasvun, 17. maaliskuuta tapahtuneen, julkaisunsa jälkeen. Kolikon arvo nousi nopeasti 45. sijalle markkina-arvolla.

Kirjoitushetkellä APE oli arvoltaan 12,82 dollarilla ja sen 24 tunnin kaupankäyntivolyymin ollen 842 miljoonaa dollaria. ApeCoin on tänään pudonnut 7,49 %.