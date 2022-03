Venäjän keskuspankki on torstaina antamallaan lausunnolla antanut maan suurimmalle lainanantajalle luvan aloittaa digitaalisten omaisuuserien liikkeeseenlasku. Tämä tapahtuu suoraan sen pankin kannoilla, joille Yhdysvaltain pakotteet kohdistuvat Venäjän Ukrainaan meneillään olevan hyökkäyksen vuoksi.

Sberbank on ollut pakotteiden alaisena, mikä on johtanut pankin arvon seismiseen laskuun viimeisen kuukauden aikana. Sberbank on valtion omistama pankki ja siksi syynä sekä Yhdysvaltojen että Euroopan unionin pakotteisiin.

Digitaaliset varat lasketaan liikkeeseen Sberbankin digitaalisella alustalla ja tapahtumat hoidetaan pankin digitaalisten reskontrateknologiajärjestelmien kautta, jotka takaavat tietoturvan ja tietojen muuttumattomuuden.

Yritykset laskevat liikkeeseen digitaalisia varoja Sberbankin kautta

Toimiluvan saatuaan, yritykset voivat laskea liikkeeseen digitaalisia omaisuuseriä pankin digitaalisen alustan kautta edellyttäen, että ne voivat osoittaa pystyvänsä täyttämään käteistarpeen. Yritykset saavat myös käyttää pankin DLT-järjestelmän kautta liikkeeseen laskettuja digitaalisia omaisuuseriä.

Sberbankin Transaction Business -divisioonan johtaja, Sergei Popov, sanoi lausunnossaan:

"Yritykset voivat tehdä ensimmäisen tapahtumansa lohkoketjualustallamme kuukauden kuluttua. Olemme vasta aloittamassa työmme digitaalisten omaisuuserien parissa, kun ymmärrämme, että jatkokehitys vaatii nykyisen sääntelykehyksen mukauttamista. Sen saavuttamiseksi olemme valmiita työskentelemään tiiviissä yhteistyössä sääntelyviranomaisten ja toimeenpanoelinten kanssa."

Kehitys on sysäys pankille, joka menetti kuun alussa noin 95 % arvostaan Lontoon pörssissä määrättyjen sanktioiden vuoksi. Pakotteiden julkistamisen jälkeen kärsivät muun muassa muut Lontoossa noteeratut osakkeet, kuten Lukoil, Novatek ja Rosneft, joilla on kiinnikkeitä Venäjään.

Sberbank on säästötalletuksissa mitattuna suurin markkinaosuus Venäjällä ja se on Venäjän tärkein luotonantaja. Sillä on myös toimintaa useissa Euroopan maissa, mikä tekee siitä Itä-Euroopan suurimman pankin.