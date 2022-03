Venäläiset tulvivat Arabiemiraateissa toimiviin kryptofirmoihin realisoidakseen miljardeja dollareita yrittäessään epätoivoisesti pelastaa omaisuutensa, yhtiöiden johtajat ja rahoituslähteet kertoivat Reutersille.

Jotkut heistä haluavat ostaa kiinteistöjä Yhdistyneistä arabiemiirikunnista, kun taas toiset haluavat muuttaa kryptot fiat-rahaksi ja piilottaa sen muualle, sisäpiiriläiset raportoivat.

Venäläiset pelkäävät, että Sveitsi jäädyttää heidän omaisuutensa

Yksi kryptoyritys sai melkoisen määrän pyyntöjä sveitsiläisiltä välittäjiltä, joissa vaadittiin miljardeja Bitcoineja, koska heidän asiakkaat pelkäävät Sveitsin jäädyttävän varat. Yrityksen edustajan mukaan kaikki pyynnöt koskivat vähintään 2 miljardia dollaria. He lisäsivät:

Meillä on ollut viisi tai kuusi viimeisen kahden viikon aikana. Yksikään niistä ei ole vielä irronnut – ne ovat tavallaan kaatuneet viime hetkellä, mikä ei ole harvinaista – mutta meillä ei ole koskaan ollut näin paljon kiinnostusta. Meillä on yksi kaveri – en tiedä kuka hän on, mutta hän tuli välittäjän kautta – ja he sanovat: "Haluamme myydä 125 000 bitcoinia". Ja minä olin, että "mitä? Se on 6 miljardia dollaria. Johon he sanoivat: "Joo, aiomme lähettää sen australialaiselle yritykselle".

Arabiemiirikunnat nähdään turvasatamana

Arabiemiirikunnat ovat kieltäytyneet asettumasta lännen tai Venäjän puolelle, mikä saa venäläiset uskomaan, että heidän rahansa ovat siellä turvassa. Kiinteistönvälittäjien mukaan monet venäläiset ja jotkut valkovenäläiset ovat tulleet Dubaihin ja tuoneet mukanaan varojaan, myös kryptomuodossa.

Arabiemiirikuntien lähteet vahvistivat, että venäläiset ostavat kiinteistöjä Dubaista. He käyttävät kryptoa saadakseen resurssejaan Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin ja muilta alueilta.

Kryptopörssit estävät venäläisiä tilejä

Vaikka yksityiskohtia on vähän, kryptovaluuttapörssit ovat sanoneet estävänsä pakotteiden kohteena olevien venäläisten tilit. Binance ja Coinbase ryhtyvät toimenpiteisiin varmistaakseen, että kryptoa ei käytetä pakotteiden kiertämiseen, ja tekevät yhteistyötä lainvalvontaviranomaisten kanssa tässä asiassa.

Krypto tarjoaa kuitenkin edelleen suuren anonymiteetin. Saksa, Viro ja muut Euroopan maat ovat pyytäneet tiukempaa valvontaa poistaakseen porsaanreiät, jotka voisivat antaa venäläisille mahdollisuuden välttää pakotteita.